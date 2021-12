Les remakes de Pokémon Diamond et Pearl revendiquent la troisième place du tableau NPD de novembre

Image : Nintendo / The Pokémon Company

Bien que la pertinence croissante des ventes par téléchargement sur l’eShop puisse nuire à l’éclat des graphiques de vente au détail physiques, les chiffres NPD qui montrent les résultats des magasins américains suscitent toujours un intérêt mensuel. C’est particulièrement le cas en novembre, Nintendo ayant choisi de montrer ses ventes de matériel leader sur le marché pour souligner son succès lors de la semaine de Thanksgiving / Black Friday.

En termes de logiciel, il existe également d’autres réussites pour la Switch. Tout d’abord, l’arrivée notable de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl a vu le duo de sorties remporter la troisième place pour novembre, perdant contre Call of Duty : l’Avant-garde et Champ de bataille 2042. Comme l’a montré Mat Piscatella de NPD Group, les versions Pokémon ont également sauté directement dans le top 10 depuis le début de l’année, revendiquant la 8e place.

US NPD SW – Top 10 des vendeurs depuis le début de l’année 2021 pic.twitter.com/mfPKT1GeZK— Mat Piscatella (@MatPiscatella) 13 décembre 2021

Bien que Shin Megami Tensei V n’a fait ses débuts qu’à la 16e place, ses résultats ont été un nouveau sommet pour la série (en termes de ventes en dollars).

US NPD SW – Shin Megani Tensei V a réalisé les ventes en dollars les plus élevées du mois de lancement de tous les titres Shin Megami Tensei de l’histoire. Shin Megami Tensei V s’est classé 16e jeu le plus vendu en novembre 2021 tout en se classant 6e sur les plateformes Nintendo. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 13 décembre 2021

Comme mentionné ci-dessus, rien de tout cela n’inclut les ventes de boutiques en ligne par téléchargement sur le marché américain, mais donne un aperçu précieux de ce que les consommateurs achetaient dans les magasins ou sous forme de copies physiques en ligne. Dans l’ensemble, il y a eu des résultats positifs du point de vue de Switch.