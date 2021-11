Les remakes Diamond et Pearl de Pokémon sont déjà les «meilleurs vendeurs» sur les graphiques de l’eShop Switch

Image : Pokémon / Nintendo

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont arrivés sur Nintendo Switch cette semaine, alors comment vont-ils jusqu’ici ? Bien que nous devions probablement attendre un peu plus longtemps pour que des données de vente appropriées fassent surface, selon les graphiques du Nintendo Switch eShop, Brilliant Diamond et Shining Pearl sont déjà les meilleurs vendeurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et même dans des pays. comme l’Australie.

Alors, quelle version est numéro un ? Dans chaque endroit mentionné, c’est Pokémon Brillant Diamant – mettant en vedette le légendaire Dialga. Les remakes des titres populaires de la Nintendo DS ont le potentiel de générer de nombreuses ventes à long terme – la Nintendo Switch dépassant récemment les 92 millions de ventes de matériel.

Les ventes des versions précédentes du jeu Pokémon sur la plate-forme hybride se sont également incroyablement bien comportées. Sword and Shield et Let’s Go Pikachu & Eevee font partie de la liste des dix jeux les plus vendus de Switch. Sword and Shield se sont vendus à plus de 22 millions d’exemplaires et les jeux Let’s Go sont passés à près de 14 millions jusqu’à présent.

Au cours de la génération Nintendo DS, les jeux Diamond et Pearl ont pu se vendre à plus de 17 millions d’exemplaires et sont devenus les jeux de monstres de poche les plus vendus sur la plate-forme à l’époque.

Avez-vous contribué au succès de l'eShop de Brilliant Diamond et Shining Pearl sur l'eShop ? Ou avez-vous pris une copie physique à la place ?