Les remakes Diamond & Pearl de Pokémon ne sont pas disponibles avant le 19 novembre, mais certains semblent déjà les jouer

Nintendo n’a pas eu une bonne course avec les fuites de jeux Switch ces derniers mois, et maintenant pour couronner le tout, le prochain Pokémon Diamant et Perle les remakes semblent déjà être entre les mains de certaines personnes, qui semblent maintenant divulguer des images et des séquences vidéo de la sortie prévue.

Un article, en particulier, sur le subreddit PokeLeaks – simplement intitulé « Je l’ai reçu tôt » – montre trois photos de Pokémon Brilliant Diamond. Dans celui-ci, vous pouvez voir des écrans du Centre Pokémon, des batailles et même une cinématique. Il y a aussi des séquences vidéo dans un article séparé.

Je l’ai eu tôt de PokeLeaks

Une personne sur le même subreddit, qui semble être située en Australie, a partagé le message suivant – indiquant comment elle a tenté d’obtenir une copie du magasin dans lequel elle travaille, mais le jeu a été verrouillé. À tout le moins, cela semble confirmer que les remakes sont désormais entre les mains des détaillants.

« Mon travail a commencé à faire de la publicité pour BDSP aujourd’hui. Les copies du jeu sont enfermées dans l’arrière-boutique. J’allais essayer de l’obtenir plus tôt, mais on m’a dit que je pouvais perdre mon emploi, donc je ne le ferai probablement pas. »

Et comme si cela ne suffisait pas, des individus en Amérique du Nord partagent des photos – montrant les premières copies qu’ils ont réussi à acquérir.

La société Pokémon a déjà réprimé les personnes qui divulguaient des informations sur les versions principales avant le lancement, il pourrait donc y avoir des conséquences graves pour ceux qui choisissent de prendre le risque et de faire la même chose avec les derniers remakes.

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante devraient arriver plus tard ce mois-ci le 19 novembre. Si nous entendons autre chose, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.