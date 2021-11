Les remakes Pokémon Diamond et Pearl ont été mis à jour vers la version 1.1.1, voici les notes de mise à jour complètes

Image : Pokémon / Nintendo

La semaine dernière, Nintendo a publié un patch pour Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl qui a ajouté une grande partie du contenu des jeux, y compris l’ouverture et la fin des séquences de titres ainsi que des données d’après-jeu.

Alors que nous sommes encore techniquement à un jour de la sortie, Nintendo a maintenant déployé notre version 1.1.1 – qui optimise les données de la version 1.1.0. Voici les notes de mise à jour complètes de la dernière mise à jour (et de la précédente) avec l’aimable autorisation de la page d’assistance officielle de Nintendo :

Ver. 1.1.1 (Sortie le 17 novembre 2021)

Version optimisée. Données de mise à jour 1.1.0.

Ver. 1.1.0 (Sortie le 11 novembre 2021)

Fonctions de communication ajoutées pour le Grand Underground, les Super Contest Shows, l’Union Room et le Mystery Gift. Vous pourrez également recevoir des cadeaux via Mystery Gift. Ajout d’éléments post-Hall of Fame Certains éléments de jeu dont vous pourrez profiter après être entré dans le Hall of Fame, tels que Ramanas Park, seront implémentés.

Noter: Si vous disposez de données de jeu indiquant que vous êtes déjà entré dans le Hall of Fame, vous pouvez jouer à ces éléments immédiatement après la mise à jour du logiciel. Certains films et animations dans le jeu ont été ajoutés Certaines scènes et films d’animation, y compris le film d’ouverture qui est lu lorsque le logiciel est ouvert et le film de fin, seront implémentés.

Noter: Un film d’ouverture a été ajouté qui joue lorsque le logiciel est ouvert. Vous pouvez le voir en fermant le jeu et en le rouvrant avec les données de sauvegarde existantes.

Noter: Un film de fin a été ajouté. Même si vous avez déjà réfléchi à votre entrée au Hall of Fame sur vos données de sauvegarde, vous pouvez voir la fin en entrant à nouveau dans le Hall of Fame. Certains problèmes ont également été corrigés pour un gameplay plus agréable.

Comme indiqué précédemment, environ 3 Go de mémoire seront nécessaires pour télécharger les données mises à jour pour la version 1.1.0.

Allez-vous récupérer les remakes Diamond et Pearl demain ? Que pensez-vous de deux mises à jour au lancement ? Laissez un commentaire ci-dessous.