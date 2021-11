Les remarques du présentateur de télévision suscitent une vive réaction d’Assam CM Himanta Biswa Sarma: « Le racisme n’a pas sa place en Inde »

Himanta Biswa Sarma a qualifié l’incident de honteux.

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a fermement condamné les propos racistes présumés du présentateur d’une émission de télé-réalité tout en présentant un candidat de l’Assam. Un court clip viral de l’émission « Dance Deeewane Season 3 » qui montre l’hôte Raghav Juyal utilisant des mots comme « momo », « chowmein » et « charabia chinois » tout en invitant le candidat assamais a suscité de sévères critiques de plusieurs côtés.

« J’ai remarqué qu’un animateur de téléréalité populaire a utilisé une rhétorique raciste contre un jeune participant de Guwahati. C’est honteux et totalement inacceptable. Le racisme n’a pas sa place dans notre pays et nous devrions tous le condamner sans équivoque », a déclaré Himanta sur Twitter.

J’ai remarqué qu’un animateur de téléréalité populaire a utilisé une rhétorique raciste contre un jeune participant de Guwahati. C’est honteux et totalement inacceptable. Le racisme n’a pas sa place dans notre pays et nous devons tous le condamner sans équivoque. – Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) 16 novembre 2021

D’un autre côté, Raghav Juyal s’est rendu sur Instagram et a publié une vidéo précisant que les mots ont été utilisés car le candidat a un talent autoproclamé pour converser en chinois.

« Une petite coupure de la mienne de toute la grande émission est devenue virale et je reçois des commentaires haineux et je suis également traitée de raciste… Je veux que vous reveniez tous après avoir regardé toute l’émission, puis jugez la coupure… La petite fille – Gunjan – vient de Guwahati, Assam et nous demandons généralement aux enfants quels sont leurs passe-temps… Gunjan a affirmé que la capacité de converser en chinois était son passe-temps ou son talent. Le chinois signifie charabia…..Donc, dès le premier épisode, tous lui demandaient de parler en charabia… qui a été suivi dans chaque épisode depuis lors…..En raison de cela, dans l’un des derniers épisodes, je l’ai appelée en utilisant les mots utilisé par elle….Si vous regardez tous les épisodes, vous ne me traiterez pas de raciste..Je suis très bien connecté avec le nord-est. J’ai ma famille au Sikkim et en Arunachal Pradesh… Je suis une personne qui montre tout après l’avoir rendu politiquement correct… », a déclaré Raghav Juyal.

Raghav a déclaré que ce n’était pas non plus bon pour sa santé mentale et que les gens devraient d’abord voir l’ensemble de l’émission pour connaître le contexte.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.