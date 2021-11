Descendez à la salle de sport jusqu’au « Personal Jesus » de Depeche Mode à San Andreas. Vibrez avec le Pale Shelter de Tears For Fears pendant que vous conduisez un scooter sur le pont Starfish Island de Vice City. Découvrir que vous aimez vraiment tout le dub sur la station de radio K-JAH de GTA III. Tout est présent et correct dans la prochaine édition définitive de Rockstar de ces trois mondes ouverts classiques.

« GTA: The Trilogy – The Definitive Edition est sorti le 11 novembre et conserve les 200 chansons des 29 stations de radio présentées dans Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas. »

Cela signifie qu’ils sont inchangés par rapport à la version la plus récente de 2014 de chaque titre, du moins en termes de contenu. Ils frapperont un peu plus fort sur le système audio de votre Banshee en qualité audio 16 bits, 44 Hz cette fois.

Toute personne disposant d’un système surround 5.1 pourra également écouter en son surround.

Ceci étant Rockstar Games, il y a beaucoup plus à faire pour gagner ce surnom «définitif» en plus d’une liste de lecture de bangers certifiés. Améliorations graphiques à tous les niveaux, commandes de style GTA V mises à jour et ajouts spécifiques à la plate-forme comme les commandes gyroscopiques pour Switch, la prise en charge 4K60fps pour PC, Xbox Series X et PS5, et la prise en charge Nvidia DLSS pour PC.

D’autres ajustements de l’interface utilisateur incluent des roues d’armes et de stations de radio mises à jour qui facilitent le changement d’options et des mini-cartes remaniées qui permettent au joueur de définir sa propre destination.

Nous espérons que cette suite de modernisations rendra le suivi de ce foutu train beaucoup plus facile maintenant et nous débarrassera de Big Smoke.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.

