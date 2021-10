Les remasters de la trilogie confirmés sur mobile

Qui est prêt à déguster un café chaud ?

Rockstar a finalement confirmé que la rumeur de la trilogie Grand Theft Auto (III, Vice City et San Andreas) arrivera sur une multitude de plates-formes plus tard cette année, notamment PC, Xbox, Playstation et Nintendo Switch. Android et iOS verront également les titres publiés sur leurs magasins respectifs, mais cela aura lieu dans le courant de 2022. Le prix est inconnu, bien que plus de nouvelles soient attendues dans les semaines à venir.

Le tweet ci-dessus confirme que Rockstar envisage sérieusement de sortir Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas en tant que remasters. La société a confirmé que les trois incluront des améliorations graphiques et des mises à niveau de gameplay. De toute évidence, Rockstar n’a aucune vidéo de gameplay à partager aujourd’hui, ni aucune date de sortie ou prix ferme. Nous ne savons même pas si les jeux seront vendus individuellement ou en pack unique. Ce que nous savons, c’est que les jeux existants vont être supprimés de leurs magasins respectifs la semaine prochaine, bien que l’on ne sache pas si cela inclura les versions Play Store et App Store. Pourtant, il n’est jamais bon de voir un studio abandonner la prise en charge des jeux que les gens ont payés juste pour pousser tout le monde à les racheter en tant que remasters. C’est un geste malin, pas moyen de le contourner.

Néanmoins, je suis sûr que de nombreux fans seront ravis de voir GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas relancés avec de nouveaux graphismes et un gameplay retouché. Il est indéniable que les anciens jeux sur le Play Store ont des problèmes depuis des années, mais là encore, c’est la preuve que le support de Rockstar sur les mobiles pue, alors j’espère que nous ne verrons pas une répétition de la même situation lorsque les nouveaux jeux sortiront ensuite année. Bien sûr, nous en apprendrons plus que probablement bientôt puisque le 20e anniversaire de GTA III est le 22 octobre. Alors restez à l’écoute, car cette histoire est loin d’être terminée.

