Les remboursements des prêts étudiants recommencent l’année prochaine. Cela pourrait très mal tourner.

En février, le ministère de l’Éducation prévoit d’activer le mécanisme de recouvrement des dettes étudiantes du pays pour la première fois en près de deux ans. Il y a un vrai danger que ça ne se passe pas bien.

De nombreux étudiants débiteurs ont été secoués par le chômage, la dislocation et les traumatismes pendant la pandémie. Même avant la crise, plus d’un million de personnes faisaient défaut sur leurs dettes étudiantes chaque année. Les créances irrécouvrables peuvent être une catastrophe, ruiner le crédit et assombrir l’avenir financier. Et l’histoire récente suggère que le redémarrage des prêts étudiants pourrait déclencher une crise par défaut aux proportions sans précédent.

En 2017, les étudiants emprunteurs vivant dans des zones touchées par des incendies de forêt et des ouragans étaient automatiquement qualifiés pour « l’abstention », qui est le jargon des prêts étudiants pour « vous n’avez pas à effectuer de paiements mensuels ».

Les périodes d’abstention ont pris fin l’année suivante. Les fonctionnaires fédéraux qui surveillent le programme de prêts ont rapidement commencé à remarquer une tendance inquiétante.

Le système de prêt est comme l’Enfer de Dante. Si vous manquez un paiement, vous tombez dans une sorte de vide appelé « délinquance », où vous pouvez rester jusqu’à neuf mois. Si vous continuez à manquer des paiements, vous tombez à un autre niveau dans l’enfer : par défaut, où vos salaires, remboursements d’impôts et même les chèques de sécurité sociale peuvent être saisis.

Lorsque les emprunteurs soumis à l’abstention ont dû recommencer à effectuer des paiements en 2018, le nombre de défauts de paiement a commencé à augmenter. Cela a duré neuf mois et a été immédiatement suivi d’une augmentation du nombre de défauts de paiement. Certaines personnes ont peut-être perdu contact avec le système de prêt et ne savaient pas qu’elles devaient à nouveau de l’argent. Ou ils sont restés au chômage et n’en avaient pas les moyens, ou ils avaient perdu l’habitude de faire des paiements mensuels.

Le risque est que ces défauts dus au feu et à la pluie se reproduisent à une échelle beaucoup plus grande. Cette fois, la zone sinistrée est le pays tout entier. La tâche est gigantesque et sans précédent : aider plus de 40 millions de personnes à commencer à rembourser leurs prêts en une seule fois. Certaines des personnes les plus durement touchées par la pandémie seront les plus vulnérables au retour à la vie d’une machine de prêt étudiant en sommeil.

Comment les personnes qui doivent des prêts étudiants pourraient passer entre les mailles du filet

Un petit groupe d’organisations à but lucratif et à but non lucratif appelées « services » gère le travail quotidien du système de prêt : contacter les emprunteurs une fois qu’ils quittent l’université, mettre en place des plans de remboursement et répondre aux appels téléphoniques. Les services comme Nelnet et Great Lakes sont généralement payés 2,85 $ par mois pour chaque emprunteur qui rembourse qu’ils gèrent et qui est à jour sur leur prêt, et moins pour ceux qui sont en défaut de paiement.

La plupart des décisions auxquelles sont confrontés le département et les agents de service lors du redémarrage des paiements se résument à choisir entre différents types de problèmes. Par exemple, de nombreux emprunteurs remboursent leurs prêts en mettant en place des paiements automatiques depuis leurs comptes bancaires. Ces paiements devraient-ils simplement redémarrer après près de deux ans et risquer de déclencher des frais de découvert ou des retraits de comptes en souffrance ? Ou devraient-ils exiger des emprunteurs qu’ils prennent des mesures pour payer, et risquent-ils de prendre du retard par inadvertance parce qu’ils pensaient que leur arrangement précédent reprendrait tout simplement ? Pour l’instant, le ministère a choisi cette dernière.

Mais le plus grand défi peut être de savoir si le gouvernement et les agents peuvent trouver des emprunteurs avant l’échéance de leurs prêts, et si les agents auront la capacité de les aider s’ils rencontrent des difficultés pour effectuer leurs paiements.

Des millions de personnes ont déménagé pour trouver un nouvel emploi après le choc du chômage pandémique, ou pour se rapprocher des membres de la famille qui pourraient s’occuper des enfants dont les écoles avaient fermé. L’interdiction fédérale d’expulsion a expiré en août, déplaçant les ménages qui sont également financièrement vulnérables au défaut de paiement. Plus le temps passe, plus les adresses e-mail et les numéros de téléphone changent, et plus il est difficile pour les prestataires d’atteindre les emprunteurs.

Il y a aussi des millions de personnes dans le système qui n’ont jamais effectué de remboursement de prêt auparavant. Environ 70 pour cent des 18 à 29 ans ont emprunté pour leur baccalauréat; la promotion de 2020 a franchi l’étape (virtuelle, dans la plupart des cas) de l’obtention du diplôme il y a un an et demi. Ils ont peut-être donné aux services de prêt des adresses e-mail universitaires qui ont depuis été désactivées. L’instabilité du logement, le chômage et les difficultés liées aux prêts étudiants peuvent s’effondrer sur les gens en même temps. Ceux qui ont le plus besoin d’un service de prêt de haute qualité peuvent également être ceux qui sont les plus difficiles à atteindre.

Les agents chargés de les retrouver, quant à eux, pourraient ne pas avoir le personnel pour le faire. Les emplois dans les centres d’appels nécessitent des vérifications des antécédents et une formation sur les subtilités des différents plans de prêt. En temps normal, les agents de service varient leurs effectifs en réponse à la demande, embauchant plus de travailleurs à la fin de l’année civile, lorsque les personnes diplômées de l’université en mai commencent généralement à rembourser leur prêt. Février 2022 sera la période la plus anormale de l’histoire des prêts étudiants, et les agents de service embaucheront sur un marché du travail étouffé par des signes « d’aide recherchée ». Si même une fraction des emprunteurs appellent à la fois, le système sera débordé.

Ce serait déjà assez difficile si l’industrie de l’entretien était stable. Mais depuis le début de la pandémie, quatre serveurs qui gèrent collectivement 15 millions de comptes ont annoncé leur intention de quitter l’entreprise. La plupart avaient été critiqués pour leur piètre performance. En avril, après que le PDG d’un agent de service a témoigné lors d’une audience au Congrès, la sénatrice Elizabeth Warren lui a dit en face qu’il devrait être licencié, puis a grillé un autre PDG au sujet de plusieurs poursuites contre son entreprise. Les deux serveurs ont par la suite décidé de se retirer du système fédéral, et les comptes qu’ils géraient sont en cours de migration vers d’autres serveurs, ce qui crée un travail logistique supplémentaire et de la confusion pour les emprunteurs et augmente la charge de travail des serveurs encore dans le système.

En octobre, l’administration Biden a ajouté une autre complication, élargissant l’admissibilité au programme de rémission des prêts de la fonction publique en difficulté. C’était la bonne décision d’aider les enseignants, les infirmières et d’autres personnes qui méritent le pardon. Mais cela ajoute encore plus de complexité et de tension à un système d’entretien qui fait face à un défi sans précédent, d’autant plus que l’agent chargé de gérer le programme de pardon fait partie de ceux qui quitteront le système.

Les fonctionnaires fédéraux comprennent l’ampleur du problème. Le directeur des opérations du ministère de l’Éducation, Richard Cordray, a déclaré au Congrès lors d’une récente audience que le redémarrage du système de prêt est un « défi majeur et majeur ». Mais comme l’administration Obama l’a appris à son grand regret lors du lancement raté de Healthcare.gov, savoir à l’avance qu’il serait terrible de bâcler le déploiement d’un service gouvernemental vital dans un délai serré n’est pas une garantie de succès. Un récent rapport du Government Accountability Office a révélé que le bureau des prêts étudiants du ministère compte environ 700 travailleurs de moins qu’il n’en faut pour gérer un programme qui a considérablement augmenté en taille et en complexité au cours des 10 dernières années.

Le gouvernement pourrait donner plus d’argent aux réparateurs pour embaucher et former une vague d’employés pour traquer les emprunteurs et gérer l’inévitable augmentation du besoin de conseils. Cela facilite déjà l’inscription à des plans de remboursement basés sur le revenu, en acceptant temporairement une déclaration verbale de revenu plutôt que les exigences standard en matière de documentation comme les formulaires fiscaux et les W-2.

Le ministère de l’Éducation envisage également de créer un délai de grâce unique au début de 2022 qui donnerait aux emprunteurs plus de latitude pour commencer à rembourser leurs prêts. Mais cela ne fait que retarder la crise pour les personnes en grande difficulté financière. Le ministère pourrait faire une brèche plus permanente dans le problème en remettant automatiquement en règle les personnes qui étaient en défaut avant la pandémie et en les inscrivant à des plans de remboursement abordables en fonction du revenu.

Le département fait face à une horloge qui tourne rapidement. L’administration a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y aurait plus de retards de remboursement, et le président Biden semble peu susceptible de mettre en œuvre le type d’annulation de prêt large et unilatérale que certains défenseurs ont demandé. Il ne fait aucun doute que les fonctionnaires fédéraux chargés de gérer le redémarrage ont les meilleures intentions. Mais sans action immédiate et agressive, cela peut encore les conduire, avec des millions d’anciens étudiants, sur la route de l’enfer du défaut de paiement.

Kevin Carey écrit sur l’éducation et d’autres questions. Il est vice-président de New America, un groupe de réflexion à Washington, DC.