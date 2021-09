Les remises de vente Point & Click 10 jeux sur Switch

Il y a eu une tendance intéressante de petits développeurs et éditeurs qui s’associent pour des promotions partagées, et une autre à émerger cette semaine est la vente Point & Click sur Switch eShop. C’est maintenant en direct et un groupe de 10 jeux du genre est en promotion, jusqu’au 6 octobre à 8h du Pacifique / 11h de l’Est / 16h au Royaume-Uni / 17h CEST.

Voici les offres.

Jeu

Prix

Inavoué 12,74 $ / 12,74 € (15% de réduction) Sam & Max Save The World 15,99 $ / 13,59 € (20% de réduction) The Longing 11,24 $ / 11,24 € (25% de réduction) Guard Duty 4,99 $ / 4,99 € (50% de réduction) Hero-U: Rogue to Redemption 9,99 $ / 9,99 € (50% de réduction) Nelly Cootalot: The Fowl Fleet 9,99 $ / 9,99 € (50% de réduction) Thimbleweed Park 7,99 $ / 7,99 € (60 % de réduction) Gibbous – A Cthulhu Adventure 5,99 $ / 5,99 € (70 % de réduction) Lair of the Clockwork God 4,99 $ / 4,49 € (75 % de réduction) Jenny LeClue – Detectivu 5,99 $ / 4,99 € (76 % de réduction)

De très bonnes options là-bas si vous êtes un fan du genre pointer-cliquer, ou peut-être si vous cherchez juste quelque chose d’un peu différent à essayer. La promotion organise également l’un de ces cadeaux où – en échange de votre adresse e-mail – vous pouvez participer plusieurs fois en visitant le site Web, en publiant sur les réseaux sociaux ou en parrainant des amis, alors si c’est votre genre de chose, vérifiez-le ici.

L’une de ces offres vous a-t-elle marqué ?