Les remises iPad Air atteignent de nouveaux plus bas historiques de 110 $ de réduction, plus

Une nouvelle semaine est maintenant en cours, et avec elle vient un lot de nouvelles remises en tête d’affiche par un plus bas historique sur le dernier iPad Air d’Apple à 110 $ de rabais. C’est à côté d’une vente notable d’Anker Gold Box à 35% de réduction et Apple TV 4K de génération précédente à 120 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Nouveaux plus bas historiques avec des remises iPad Air de 110 $

Amazon propose actuellement une remise sur le dernier Apple iPad Air 10,9 pouces à partir de 500 $ Dans une variété de couleurs. Avec jusqu’à 110 $ d’économies sur les modèles d’entrée de gamme Wi-Fi 64 Go aux offres cellulaires avec des capacités accrues, nous examinons les deuxièmes meilleurs prix à ce jour sur à peu près tout, ainsi que quelques nouveaux bas sur certains coloris .

Si vous n’avez pas besoin de toute la puissance du nouveau M1 iPad Pro, le dernier iPad Air d’Apple offre une expérience globale similaire mais à un prix encore plus abordable, grâce aux remises d’aujourd’hui. Vous regardez un écran Liquid Retina bord à bord de 10,9 pouces avec prise en charge des accessoires Apple Pencil et Magic Keyboard. Alimenté par le nouveau processeur A14 Bionic, il y a aussi le grand retour de Touch ID dans le bouton d’alimentation avec jusqu’à 256 Go de stockage, une charge USB-C, une autonomie de batterie jusqu’à 10 heures et une connectivité cellulaire. Découvrez de plus près toutes les fonctionnalités de notre couverture de lancement.

Anker lance jusqu’à 35% de réduction sur la vente Gold Box

Amazon prend jusqu’à 35% de réduction une sélection de chargeurs, banques d’alimentation et autres accessoires Anker à partir de 12 $. Notre premier choix est la banque d’alimentation Anker PowerCore III Elite 25600 PD pour 110 $. Atteignant normalement 160 $, l’offre d’aujourd’hui représente 30 % d’économies tout en marquant seulement la deuxième remise notable de l’année et en égalant le plus bas de 2021 établi en avril.

PowerCore III Elite arrive comme une banque d’alimentation portable capable pour votre transport quotidien, avec plus qu’assez de jus pour faire le plein de tout l’équipement de votre kit Apple. Outre sa batterie de 25 600 mAh, il y a une sortie USB-C de 60 W et une paire d’emplacements USB-A de 2,4 A pour compléter votre téléphone ou vos écouteurs.

L’Apple TV 4K de la génération précédente bénéficie d’une remise de 59 $

B&H propose l’Apple TV 4K 32 Go de génération précédente pour 120 $. En baisse de 179 $, vous recherchez la deuxième meilleure remise à ce jour qui correspond à notre mention précédente. Bien qu’il ne s’agisse pas des tout nouveaux modèles qui comprenaient la télécommande Siri rafraîchie, l’Apple TV 4K de génération précédente offre une valeur supplémentaire à ces prix de vente pour ceux qui n’ont pas besoin des dernières et des meilleures. Outre la prise en charge du contenu Ultra HD et HDR, vous envisagez également l’intégration de HomeKit pour agir comme un hub parallèlement à l’accès à Apple Arcade et plus encore.

