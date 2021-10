Les remises officielles sur les coques iPhone 13 Pro sont mises en ligne pour la première fois

Nous l’avons fait au milieu de la semaine, et toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont maintenant disponibles, avec en tête d’affiche l’étui en cuir Apple iPhone 13 Pro en vente pour la première fois. C’est en plus du chargeur officiel MagSafe d’Apple à 30 $ et 149 $ de rabais le dernier Mac mini M1. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Obtenez la première remise Amazon sur l’étui en cuir pour iPhone 13 Pro d’Apple

Amazon propose désormais le nouvel étui en cuir Apple iPhone 13 Pro MagSafe pour 50 $. Vous cherchez normalement 59 $, vous ne regardez que la deuxième remise depuis le lancement le mois dernier, un nouveau plus bas historique et la première fois en vente sur Amazon.

L’étui officiel MagSafe d’Apple recouvre votre iPhone 13 Pro d’un cuir spécialement tanné et fini qui est complété par des boutons usinés pour compléter les styles haut de gamme. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, les fonctionnalités de charge MagSafe d’Apple sont également prises en charge.

Économisez 149 $ sur le Mac mini M1 d’Apple

Amazon réduit actuellement l’Apple M1 Mac mini 512 Go à 749 $. Alors que vous paieriez généralement 899 $, l’offre d’aujourd’hui représente une économie de 99 $ afin de marquer le meilleur prix sur plusieurs mois. Vous pouvez également évaluer le modèle d’entrée de gamme pour 600 $.

En tant que moyen le plus compact et le plus abordable d’apporter M1 sur le bureau, le dernier Mac mini d’Apple vous offre la flexibilité supplémentaire de pouvoir choisir votre propre écran. Le Mac mini offre la même puissance que le reste de la gamme M1, dans un encombrement réduit qui ne prendra pas trop de place sur votre bureau. Il y a aussi jusqu’à 512 Go de stockage pour accompagner 8 Go de RAM et sa paire de ports Thunderbolt. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Prenez le chargeur officiel MagSafe d’Apple pour 30 $

Verizon Wireless propose désormais le chargeur officiel Apple MagSafe pour 30 $. En baisse par rapport au tarif habituel de 39 $, l’offre d’aujourd’hui bat la remise Amazon concurrente de 4 $ afin d’offrir le troisième meilleur prix à ce jour – à moins de 3 $ de notre mention précédente.

Si vous avez essayé le nouvel iPhone 13 au cours des dernières semaines et que vous êtes enfin prêt à découvrir en quoi consiste MagSafe, l’offre d’aujourd’hui vous offre un moyen plus abordable de réaliser des économies. Le chargeur officiel d’Apple vous permet de profiter pleinement des vitesses de charge de 15 W avec un design à la hauteur de son nom en s’accrochant magnétiquement à l’arrière de votre appareil.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous simplement directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Examen Abode Cam 2 : Comment se compare-t-il à Wyze Cam v3 ? [Video]

Pratique : édition Battlefield 2042 de WD Black SN750 SE + premières impressions de la bêta ouverte [Video]

Test du moniteur Scepter Nebula 44 pouces : des jeux ultra-larges à petit budget [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :