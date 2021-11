Les remises prépayées sur l’iPhone 13 prennent jusqu’à 200 $ de réduction, et plus encore

À l’approche du week-end, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont désormais disponibles et mises en vedette par une promotion iPhone 13 prépayée sur 200 $ de rabais. C’est aux côtés des iPad Pro Smart Keyboard Folios d’Apple de 98 $ et cette vente en cours d’AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez sur les téléphones iPhone 13 prépayés

Visible Wireless propose désormais des remises sur les versions prépayées débloquées des nouveaux combinés iPhone 13 d’Apple avec jusqu’à 200 $ de crédit groupé. S’inscrire sous la forme d’une carte-cadeau de 200 $ à un détaillant de votre choix, ce n’est que la deuxième offre prépayée notable que nous ayons vue.

La toute nouvelle série iPhone 13 arrive comme les meilleurs smartphones d’Apple à ce jour, alimentés par la nouvelle puce A15 Bionic. Outre l’amélioration de la durée de vie de la batterie, il existe le même design carré que la dernière fois pour s’associer à l’écran Super Retina XDR dans l’une des quatre tailles. Il existe également une expérience de caméra améliorée avec un nouveau mode cinématique et des capteurs améliorés.

AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe atteint 190 $

Après avoir été annoncé le mois dernier, Amazon propose désormais le tout nouveau Apple AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe pour l’une des premières fois. Passer à 190 $, vous envisagez des économies de 59 $ par rapport au prix habituel de 249 $ et un nouveau plus bas historique.

Offrant tout ce que la paire originale d’écouteurs phares d’Apple a fait, le pack AirPods Pro récemment actualisé ANC ainsi qu’un mode de transparence compagnon, la prise en charge Spatial Audio et Hey Siri. Emballé dans le même facteur de forme qu’auparavant, le boîtier de charge actualisé offrira 24 heures de lecture, mais prend désormais en charge MagSafe en plus de ses options Qi et Lightning d’origine. Obtenez tous les détails dans notre couverture de lancement.

Les folios de clavier intelligent pour iPad Pro d’Apple sont maintenant en vente à partir de 98 $

Amazon propose désormais l’Apple Smart Keyboard Folio pour les iPad Pro 12,9 pouces de la génération précédente à 98 $. En baisse par rapport au prix habituel de 199 $, vous envisagez des économies de 101 $ et un match du plus bas historique. Chez Woot, vous pouvez également marquer une version 11 pouces pour 109,99 $. En baisse de 179 $, il s’agit d’une offre rare à 69 $ de réduction.

Si vous utilisez toujours l’un des iPad Pro de la génération précédente d’Apple et que vous n’avez pas l’intention de mettre à niveau de sitôt, cet accessoire à prix réduit vous permettra de donner une nouvelle vie à l’emballage. Il fournit des touches physiques pour améliorer votre expérience de frappe et s’enclenche magnétiquement à l’arrière de votre iPad Pro. Son utilisation du connecteur intelligent intégré signifie que vous n’aurez pas à vous soucier de la charge. Apprenez-en plus dans notre examen pratique.

