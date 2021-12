Les remises sur les bracelets Apple Watch commencent à 29 $, et plus encore

Alors que 2021 touche à sa fin, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont disponibles et mises en vedette par une sélection de remises officielles sur les bandes Apple Watch de 29 $. C’est à côté d’un réduction de 20 Vente de Noël Nomad Apple et supports de voiture Velox MagSafe d’iOttie de 19 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les bracelets officiels Apple Watch bénéficient de réductions rares à partir de 29 $

Amazon propose actuellement une sélection de bracelets Apple Watch Sport dans les styles 45 et 41 mm à partir de 39 $. Disponibles dans différents coloris, ceux-ci sont en baisse par rapport au tarif en vigueur de 49 $, marquant certaines des premières remises, et peuvent aller jusqu’à 20 %. L’utilisation du modèle Cactus de 44 mm de la génération précédente chez Best Buy fait baisser le prix à 29 $, totalisant 40 % d’économies.

Composés d’un matériau fluoroélastomère doux, respirant et hautes performances, les bracelets officiels Apple Watch Sport sont disponibles dans une variété de couleurs pour soit mélanger les styles quotidiens de votre appareil portable, soit rafraîchir une option vieillissante. Déjà idéales pour l’entraînement et d’autres tâches, les éditions Nike+, qui sont également en vente, doublent le design axé sur le fitness avec des trous moulés par compression pour plus de confort. Découvrez toutes les options ici.

Nomad déballe 20% de réduction sur la vente de Noël

Noël est enfin arrivé, et pour célébrer les vacances, Nomad lance un nouveau réduction de 20 vente sur tout le site. Que vous veniez de déballer un nouvel appareil Apple ce matin et que vous souhaitiez l’agrémenter de certains de nos accessoires préférés sur le marché ou que vous souhaitiez commencer la nouvelle année avec de nouveaux étuis, cette vente vous couvre de tout le cuir signature de la marque. offres et plus encore.

L’un des ajouts les plus récents à l’écurie Nomad et un favori personnel, notre premier choix est l’un des nouveaux étuis de la série Nomad Modern Leather pour iPhone 13, qui tombent à 48 $. En baisse par rapport à 60 $, il ne s’agit que de la troisième remise notable à 12 $ sur le prix habituel. Couvrant votre nouvel iPhone 13 dans une construction en cuir Horween, cette coque développera une patine robuste au fil du temps et dispose d’une protection contre les chutes de 10 pieds en plus de la compatibilité MagSafe. Plongez dans notre revue Testé avec 9to5Toys pour voir de plus près à quoi s’attendre.

Apportez MagSafe dans votre voiture avec les supports Velox d’iOttie à partir de 19 $

Amazon propose désormais le support de voiture pour évent de charge iOttie Velox MagSafe pour 37 $. Atteignant normalement 50 $, vous ne regardez que la troisième remise notable à 25 % de réduction, tout en battant nos mentions précédentes de 8 $ afin de marquer un nouveau plus bas historique.

Offrant l’un des modèles les plus haut de gamme pour un chargeur de voiture MagSafe sur le marché, cette nouvelle offre iOttie Velox contient un extérieur en silicone qui s’associe à des garnitures dorées et à une conception d’évent. Sa puissance de 7,5 W correspond à ce que nous attendons des chargeurs tiers MagSafe, qui ravitailleront votre iPhone 12 ou iPhone 13, tout en le gardant à vue lors de vos déplacements sur la route, etc. Plongez dans notre revue Testé avec 9to5Toys pour un examen plus approfondi. Ou consultez le modèle sans facturer 19 $ ici.

