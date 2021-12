Les remises sur les caméras de sécurité intelligentes d’ANNKE vous aideront à tenir les pirates du porche à distance cette saison des vacances

Cet article est sponsorisé par ANNKE

Les pirates du porche sévissent à chaque saison des fêtes, arrachant des colis aux portes sans méfiance et finissant par voler la joie de Noël. Un excellent moyen de dissuader ces Grinches de l’ère moderne est d’installer une caméra de sécurité intelligente haut de gamme, comme celles d’ANNKE. D’aujourd’hui au 29 décembre, vous pouvez économiser jusqu’à 100 $ sur six modèles ANNKE différents, y compris la caméra de sécurité intelligente à vision nocturne couleur NC800 4K, le système de caméra de sécurité sans fil WS500, et plus encore.

Avant d’entrer dans les détails, vous devez d’abord savoir que toutes les caméras ANNKE de cette liste sont faciles à installer, qu’elles sont conçues pour résister aux éléments extérieurs et qu’elles sont conformes à ONVIF. ANNKE ne vous facture pas non plus de frais mensuels pour utiliser toutes les fonctionnalités de ses caméras, vous bénéficiez donc d’avantages gratuits tels que la détection des personnes et des véhicules sur les modèles applicables.

Offres de caméras de sécurité 4K d’ANNKE

En premier sur la liste, nous avons la gamme de caméras 4K d’ANNKE. Le C800 est capable de capturer des images détaillées jusqu’à 38 pieds de distance, tandis que sa technologie infrarouge intelligente lui permet de voir la nuit. La version avec microphone intégré inclut également la détection gratuite des personnes et des véhicules.

Ensuite, il y a le NC800, une caméra 4K avec vision nocturne couleur, des performances ultra-faible luminosité et la possibilité de capturer les détails du visage jusqu’à 38 pieds de distance. Comme son frère ci-dessus, le NC800 est livré avec une détection gratuite des humains et des véhicules.

Acheter chez ANNKE US/Global :

ANNKE C800 — 59,99 $ (40 $ de rabais) ANNKE NC800 — 244,99 $ (105 $ de rabais)

Acheter chez ANNKE UK :

ANNKE C800 — 59,99 £ (40 £ de réduction) ANNKE NC800 — 207,19 £ (88 £ de réduction)

Offres de caméras de sécurité 4MP et 5MP d’ANNKE

Les ANNKE CZ400 et NC400 sont des caméras de sécurité intelligentes avec des objectifs 4MP. Le premier dispose d’un zoom optique 4x, d’une détection de périmètre, d’une détection de colis (idéal pour repousser les pirates du porche), et il est même livré avec une détection de changement audio. Ce dernier comprend une vision nocturne en couleur qui peut capturer des images claires, même au cœur de la nuit.

Quant à la gamme de caméras 5MP d’ANNKE, il y a la H500, une caméra PoE 5MP qui inclut la technologie infrarouge, ainsi que la possibilité de capturer des images en couleur la nuit, ce qui en fait un excellent candidat pour la surveillance des endroits sombres.

Si vous voulez tout mettre en œuvre, le WS500 est un système de caméra de sécurité sans fil fourni avec 4 caméras dans la boîte. Ils disposent d’une connexion sans fil jusqu’à 800 pieds et d’une connexion de 164 pieds à travers les murs, ce qui les rend parfaits pour se positionner autour de grandes propriétés. Ce système est actuellement disponible dans la boutique américaine/mondiale et les clients britanniques peuvent le précommander en janvier.

Acheter chez ANNKE US/Global :

ANNKE CZ400 — 202,49 $ (67,50 $ de rabais) ANNKE NC400 — 90,99 $ (39,00 $ de rabais) ANNKE H500 — 341,99 $ (114 $ de rabais) Système ANNKE WS500 — 286,99 $ (123 $ de rabais)

Acheter chez ANNKE UK :

ANNKE CZ400 — 161,99 £ (54 £ de réduction) ANNKE NC400 — 76,99 £ (33 £ de réduction) ANNKE H500 — 284,99 £ (95 £ de réduction)

Profitez de toutes les économies de vacances

Pour voir toutes les offres de vacances d’ANNKE, assurez-vous de consulter leur page de destination officielle ici. Joyeuses fêtes!

