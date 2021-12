Les remises sur l’iPad 10,2 pouces commencent à 299 $, plus l’équipement Anker et plus encore – .

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont titrées par 30 $ des réductions sur le nouvel iPad 10,2 pouces d’Apple. C’est parallèlement à une vente d’accessoires pour iPhone Anker du Nouvel An de 13 $ et une chance d’économiser sur les ensembles d’éclairage HomeKit populaires de Nanoleaf. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le tout nouvel iPad 10,2 pouces d’Apple bénéficie de rares réductions de 30 $

Amazon propose actuellement le nouvel iPad Wi-Fi 64 de 10,2 pouces d’Apple de 9e génération pour 299 $. Atteignant normalement 329 $, il s’agit d’une remise assez rare de 30 $ après plus d’un mois de rupture de stock et de délais d’expédition retardés. Vous envisagez également l’une des toutes premières baisses de prix à ce jour et un match du plus bas historique. Il existe également des modèles haut de gamme à gagner chez 30 $ de rabais, trop.

La dernière entrée de la gamme iPad d’entrée de gamme arrive avec une grande partie du même facteur de forme qu’auparavant, avec juste quelques améliorations notables. Pour commencer, il y a une nouvelle puce A13 Bionic au centre de l’expérience qui serait 20 % plus rapide que son prédécesseur. Cette puissance supplémentaire entre dans certaines fonctionnalités supplémentaires telles que la prise en charge de True Tone pour l’écran de 10,2 pouces aux côtés de Center Stage dans la nouvelle caméra ultra-large de 12 MP qui ajuste automatiquement le recadrage et le zoom de votre caméra selfie en fonction de qui et où ils se trouvent dans la prise de vue. Jetez un œil à notre couverture de lancement pour un aperçu supplémentaire de ces remises sur les iPad 10,2 pouces.

Anker lance la vente d’accessoires iPhone du Nouvel An à partir de 13 $

L’année touche à sa fin et Anker célèbre en lançant une nouvelle vente aujourd’hui via sa vitrine officielle Amazon. Offrant des remises sur tout, des essentiels pour iPhone et Android aux caméras intelligentes pour la maison, ses derniers aspirateurs robotiques, et plus encore, les prix commencent à 13 $. À l’avant-garde, nous avons la toute nouvelle station de charge pliable 3-en-1 d’Anker à 34 $. Marquant la toute première baisse de prix depuis son lancement plus tôt cette semaine, la remise d’aujourd’hui chute par rapport au prix habituel de 40 $.

Offrant trois façons de faire le plein de votre appareil, la dernière station de charge d’Anker se démarque des versions précédentes avec un support de charge vertical principal de 10 W qui peut se replier à plat. C’est à côté du pad Qi 5W secondaire pour recharger les AirPods ou d’autres écouteurs, ainsi qu’un emplacement à placer dans un câble de charge Apple Watch pour compléter l’ensemble avec un chargeur mural et un câble.

Économisez sur les aspirateurs robotiques Dreametech

Dreametech déploie maintenant une série de promotions dans son écurie populaire d’aspirateurs robotiques intelligents, le Bot Z10 Pro ouvrant la voie à 479,99 $ expédiés. Atteignant généralement 600 $, vous envisagez une économie de 20 % et l’une des meilleures remises globales à ce jour. Doté à la fois de capacités d’aspiration et de nettoyage, ce modèle a une puissance d’aspiration de 4000 Pa ainsi qu’une autonomie de 150 minutes. Bien que la meilleure caractéristique soit son unité d’élimination de la saleté, qui contient 65 jours de poussière et de débris avant qu’il ne soit temps de vider.

Du côté plus abordable des choses, nous suivons également le Dreametech Bot L10 Pro à 391,99 $, ainsi que le Bot D9 pour 247,99 $. Ceux-ci ne sont pas aussi haut de gamme que le Z10 Pro, mais offrent toujours une fonctionnalité de nettoyage autonome.

Les ensembles d’éclairage HomeKit populaires de Nanoleaf en vente à partir de 60 $

Aujourd’hui, Nanoleaf se lance dans l’action de fin d’année en lançant une nouvelle vente sur son portefeuille d’éclairages et d’accessoires pour la maison intelligente. Parmi toutes les remises, notre premier choix est le populaire kit de démarrage à 7 panneaux Triangles ou Hexagones sur 180 $ chaque. Abordant normalement 200 $ dans les deux cas, les offres d’aujourd’hui se situent à moins de 10 $ des remises du Black Friday, correspondent au deuxième meilleur que nous ayons vu cette année et offrent de belles opportunités pour équiper votre espace d’un éclairage ambiant pour la fin de l’année. Rendez-vous ci-dessous pour tous les meilleurs choix.

Comme certains des derniers accessoires pour la maison intelligente de Nanoleaf, les nouveaux panneaux Triangle et Hexagon apportent les lumières personnalisables pour lesquelles la marque est connue dans votre espace d’une nouvelle manière. Vous trouverez toujours la prise en charge de HomeKit aux côtés du contrôle Alexa et Assistant, ainsi qu’une sortie multicolore et la possibilité de définir diverses scènes avec des effets d’éclairage uniques. Tous les accessoires Nanoleaf Shapes peuvent également être connectés pour des mises en page encore plus intéressantes.

