Les remplaçants possibles de Ben Chilwell à Chelsea, dont Lucas Digne d’Everton et Sergino Dest de Barcelone avec une blessure à l’arrière gauche pour la saison

Chelsea pourrait puiser dans le marché des transferts pour atténuer sa crise à l’arrière gauche, le manager Thomas Tuchel envisageant plusieurs options.

Ben Chilwell manquera le reste de la saison car il doit être opéré d’une blessure au genou et le défenseur d’Everton Lucas Digne serait le remplaçant de premier choix des Blues avec Sergino Dest de Barcelone et Nicolas Tagliafico de l’Ajax également à l’étude.

Hors-jeu

Le joueur de 28 ans pourrait changer le bleu d’Everton pour le bleu de Chelsea

Marcos Alonso n’impressionne pas, ce qui signifie que l’équipe de Premier League pourrait être obligée de dépenser l’argent de Roman Abramovich en janvier.

Le journaliste Fabrizio Romano a suggéré que Digne était « prêt à quitter Everton » et a ajouté que les accords possibles pour Dest et Tagliafico n’en sont qu’à leurs débuts.

Si Chelsea ne parvient pas à signer l’un des trois, ils ont des options de sauvegarde qui impliquent des rappels de prêts.

.

Dest a également été lié au Bayern Munich ces dernières semaines

.

La perte de Chilwell est un coup dur pour Chelsea qui dépend tellement de ses ailiers

Emerson Palmieri et Ian Maatsen exercent tous deux leur métier respectivement au sein de l’équipe de Ligue 1 de Lyon et de Coventry City.

Un rappel n’est peut-être pas simple, cependant, car les deux clubs hésiteraient à renvoyer leurs joueurs après avoir joué si fortement cette saison.

L’Italien a commencé 14 fois pour l’équipe française tandis que le joueur de 19 ans a commencé 20 fois pour l’équipe du championnat qui est à deux points de la place finale des barrages.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ à l’aide du code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits crédités lors du règlement du pari qualifiant et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org