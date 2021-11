Les remplacements d’écran de bricolage de l’iPhone 13 cassent Face ID à moins que vous ne puissiez microsouder

La nouvelle gamme d’iPhone 13 d’Apple contient peut-être de nombreuses nouvelles fonctionnalités, mais elle a maintenant une restriction majeure qui rend beaucoup plus difficile pour les ateliers de réparation indépendants de remplacer les écrans cassés. Si vous essayez d’échanger l’écran, Face ID ne fonctionnera tout simplement pas, à moins que vous ne sachiez comment microsouder et que vous puissiez déplacer avec succès un petit microcontrôleur de l’écran d’origine vers un nouveau, comme détaillé dans un article d’iFixit.

Le changement rend un remplacement très courant beaucoup plus difficile pour les ateliers de réparation indépendants qui peuvent compter sur les réparations d’écrans dans le cadre de leur activité. Les magasins Apple autorisés ne rencontrent apparemment pas le problème, car ils ont accès à un logiciel qui « peut faire accepter un nouvel écran à un iPhone 13 en quelques clics », selon iFixit. Mais de nombreux magasins indépendants ne font pas partie du programme officiel de fournisseur de réparation indépendant d’Apple, qui aurait des termes invasifs, les obligeant à essayer de trouver un moyen de réparer eux-mêmes les écrans de l’iPhone.

Si vous voulez voir à quel point le commutateur du microcontrôleur est impliqué, regardez cette vidéo d’iCorrect. La réparation est un processus en plusieurs étapes qui semble prendre un certain temps et nécessiter un équipement spécial. Et il est presque certainement impossible pour la plupart des propriétaires d’iPhone de l’essayer par eux-mêmes.

Apple a régulièrement éloigné les gens des réparations effectuées par les magasins indépendants grâce à des avertissements inquiétants affichés après des échanges de batterie et des remplacements d’écran pour certains iPhones. Mais la situation avec la rupture de Face ID sur un iPhone 13 signifie que les personnes qui souhaitent une réparation d’écran n’ont pas beaucoup d’options intéressantes.

Une réparation autorisée peut être coûteuse, tout comme le paiement d’AppleCare Plus pour des prix de réparation d’écran réduits. Mais lorsque les alternatives incluent la recherche d’un magasin indépendant capable de retirer le délicat échange du microcontrôleur, de remplacer l’écran mais de sacrifier Face ID ou de simplement vivre avec un écran cassé, payer pour une réparation autorisée peut sembler la meilleure option. , même si c’est le pire pour votre portefeuille.

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire.