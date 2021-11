Les remplacements d’écran de l’iPhone 13 peuvent casser l’identification du visage, une restriction de réparation que iFixit appelle « complètement sans précédent »

Une incapacité à remplacer l’écran de l’iPhone 13 sans casser Face ID pourrait avoir un impact majeur sur les entreprises qui proposent des réparations pour iPhone, a déclaré iFixit aujourd’hui dans un article plaidant en faveur des lois sur le droit de réparation.



iFixit a d’abord signalé ce problème de réparation lors du démontage de son iPhone 13 Pro et l’a confirmé avec plusieurs tests. Le remplacement de l’écran de l’iPhone 13‌ rend Face ID non fonctionnel, donc les réparations à domicile ne sont pas une option. L’échange de l’affichage d’un iPhone 13‌ avec un affichage d’un nouveau ‌iPhone 13‌ entraîne un message d’erreur indiquant « Impossible d’activer Face ID sur cet ‌iPhone‌ ».

Une réparation d’écran ‌iPhone‌, qui pouvait auparavant être effectuée avec des outils portatifs, nécessite désormais un microscope et des outils de microsoudure ou l’accès au programme de fournisseur de réparation indépendant d’Apple, que les ateliers de réparation ont critiqué pour ses contrats et exigences «draconiens».

Le problème est un petit microcontrôleur qui associe l’iPhone 13‌ à son écran. Apple ne dispose pas d’outil permettant aux propriétaires d’iPhone‌ ou aux ateliers de réparation non affiliés à Apple d’associer un nouvel écran à un ‌iPhone 13‌. Les techniciens agréés qui travaillent avec Apple doivent utiliser Apple Services Toolkit 2 pour enregistrer une réparation sur les services cloud d’Apple, synchronisant ainsi les numéros de série de l’iPhone‌ et de l’écran.

Certains ateliers de réparation ont trouvé une solution de contournement, mais cela est difficile et demande beaucoup de travail. Une puce soudée doit être déplacée de l’écran d’origine vers le remplacement, ce qui, selon iFixit, est « complètement sans précédent » car la réparation d’écran est « incroyablement courante » et représente une bonne partie des revenus que les ateliers de réparation indépendants génèrent.

iFixit indique que la décision d’Apple de désactiver Face ID avec une réparation d’écran pourrait entraîner la fermeture de petits points de réparation, dépenser des milliers de dollars en nouvel équipement ou perdre des réparations Apple. Le site ne pense pas non plus que le problème de réparation de Face ID soit un accident, car Apple a déjà introduit des restrictions de réparation similaires pour Touch ID, la fonctionnalité True Tone avec réparation d’écran et les caméras iPhone 12.

Techniquement, oui: l’échec de Face ID pourrait être un bogue matériel très spécifique pour l’un des composants les plus couramment remplacés, un qui a en quelque sorte réussi les tests, n’a pas été corrigé dans une mise à jour logicielle majeure, et se trouve juste à verrouiller le genre de réparation indépendante dont l’entreprise ne profite pas. Il est plus probable, cependant, qu’il s’agisse d’une stratégie et non d’un oubli. Cette situation rend AppleCare presque indispensable pour les iPhones plus récents, à moins que vous ne sachiez que votre atelier de réparation local est prêt à relever le défi. Ou vous prévoyez simplement de ne jamais laisser tomber votre téléphone.

D’autres ateliers de réparation indépendants avec lesquels iFixit a parlé pensent qu’Apple a mis en œuvre ce changement dans le but de « contrecarrer la capacité d’un client à réparer », dirigeant les propriétaires d’‌iPhone‌ vers les points de vente Apple ou les fournisseurs de services agréés Apple pour obtenir de l’aide avec leurs écrans.

Avec l’iPhone 12‌, les réparations d’appareils photo nécessitaient initialement l’outil de configuration système propriétaire d’Apple pour fonctionner correctement, et les appareils photo qui ont été remplacés n’étaient pas fonctionnels. Apple a résolu ce problème avec une mise à jour qui informe les clients que l’appareil photo de leur appareil n’est peut-être pas authentique, mais ne le désactive pas complètement. Apple pourrait faire quelque chose de similaire pour Face ID dans une future mise à jour, mais on ne sait pas encore si cela se produira.

Les clients possédant un iPhone 13‌ seraient mieux servis en visitant un fournisseur de services agréé Apple ou un Apple Store pour tout type de réparation en raison de la difficulté de remplacement de l’écran et du risque de défaillance de Face ID. Sans AppleCare+, les réparations d’écran sont chères, entre 229 $ et 329 $ pour les modèles ‌iPhone 13‌ d’Apple.