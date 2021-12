Les renards cherchent à rebondir après le chagrin de la Ligue Europa contre les Magpies en difficulté lors du choc de la Premier League – heure du coup d’envoi, chaîne de télévision et comment suivre

Leicester cherchera à rebondir après son chagrin en Ligue Europa avec un retour en Premier League contre Newcastle.

Les Foxes ont été exclus de la compétition secondaire européenne en perdant 3-2 contre Napoli et voudront riposter après leur récent effondrement.

.

Leicester City de Rodgers s’est retiré de la Ligue Europa jeudi

Newcastle, quant à lui, ne dépasse que le dernier club de Norwich sur la différence de buts, mais a remporté sa première victoire de la saison le week-end dernier contre Burnley.

Le Toon doit commencer à ramasser des points régulièrement pour s’éloigner du danger mais un voyage à Leicester est toujours difficile.

Leicester contre Newcastle : date et heure

Ce choc de Premier League aura lieu le dimanche 12 décembre.

Il aura lieu au King Power Stadium avec une heure de coup d’envoi à 14h.

Newcastle a remporté trois de ses quatre derniers matches de championnat à l’extérieur contre Leicester, dont une victoire 4-2 lors de ce match en mai.

Leicester v Newcastle : chaîne de télévision et diffusion en direct

Ce match sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture en direct à partir de 13h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

.

Leicester s’est retiré de son groupe de la Ligue Europa, bien qu’il soit en tête du classement avant le coup d’envoi de Leicester contre Newcastle: Nouvelles de l’équipe

Les Foxes sont toujours privés de Wesley Fofana et Ricardo Pereira en raison de blessures tandis que James Justin n’est pas encore prêt à faire son propre retour.

Leicester a également été confronté à une épidémie de Covid au club, avec sept joueurs absents de la défaite de Naples pour cause de coronavirus ou de maladie.

Newcastle, quant à lui, a un bilan de santé presque irréprochable, alors que Paul Dummett, absent de longue date, est sur le point de retrouver une forme physique complète.

Ryan Fraser souffre d’une légère tension aux ischio-jambiers et Ciaran Clark purge toujours sa suspension pour son carton rouge lors du match nul 1-1 contre Norwich.

.

Le but de Callum Wilson a donné à Newcastle sa première victoire de la saison contre Burnley Leicester contre Newcastle : faits du match Aucune des 13 dernières rencontres de Premier League entre Leicester et Newcastle n’a été tirée au sort, les Foxes en remportant huit (L5). Cependant, Newcastle a remporté la dernière rencontre 4-2 en mai, remportant pour la dernière fois des matchs consécutifs de Premier League contre eux en octobre 2014. Newcastle a remporté trois de ses quatre derniers matchs de championnat à l’extérieur contre Leicester (L1), autant qu’ils en avaient lors de leur précédent 17 déplacements à Filbert Street/King Power Stadium (D7 L7). Depuis son retour en Premier League en 2014, Leicester a remporté plus de matchs de Premier League contre Newcastle que contre toute autre équipe (8). Leicester City a concédé au moins deux fois lors de chacun de leurs cinq derniers matchs à domicile en Premier League – ils ne l’ont pas fait lors de six matchs consécutifs de championnat à domicile depuis une série de sept entre septembre et novembre 1964. Newcastle a remporté sa première victoire de la saison contre Burnley la dernière fois, se terminant une série de 14 matchs sans victoire en Premier League. Leurs trois dernières victoires en championnat ont été contre des équipes dans la zone de relégation, avec leur dernière victoire contre une équipe en dehors des trois derniers à Leicester en mai. Leicester a concédé au moins une fois dans chacun de ses 14 derniers matchs de Premier League, depuis sa victoire Wolves 1-0 le week-end d’ouverture. Parmi les équipes actuelles de Premier League, seule Watford (25 matchs) est sur une plus longue période sans feuille blanche dans la compétition que les Foxes. Leicester a concédé sept buts de la tête en Premier League cette saison, alors que seuls Burnley et Chelsea (6 chacun) ont marqué plus de têtes que Newcastle jusqu’à présent ce trimestre (5). Le manager de Newcastle, Eddie Howe, n’a jamais gagné contre Leicester au cours de sa carrière de manager, faisant quatre nuls et perdant cinq de ses neuf déplacements au King Power Stadium dans toutes les compétitions. .L’attaquant de Leicester Jamie Vardy a été directement impliqué dans 25 buts lors de ses 18 dernières apparitions en Premier League contre des équipes commençant la journée dans la zone de relégation (18 buts, 7 passes décisives). Callum Wilson a marqué huit buts lors de ses 12 derniers matchs de Premier League pour Newcastle, en commençant par un doublé à Leicester en mai. Il a marqué 18 buts en Premier League en rejoignant les Magpies au début de la saison dernière, au moins 10 de plus que tout autre joueur du club.