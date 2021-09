Les renards de Ghost of Tsushima ont été mis à jour pour être encore plus adorables

De ses paysages pittoresques à son action vive, Ghost of Tsushima a de nombreux arguments de vente solides. L’une de ses caractéristiques les meilleures et les plus distinctives, cependant, est la collection de renards du jeu, des chiens sauvages qui mènent les joueurs aux sanctuaires d’Inari et méritent certainement une tape sur la tête par la suite pour leur travail acharné.

Ils sont également encore meilleurs maintenant, car une nouvelle mise à jour pour Ghost of Tsushima et son extension Ikki Island a ajouté une quantité mortelle de charme aux renards à l’intérieur du jeu. Comme l’a remarqué le compte le plus important de Twitter, Can You Pet The Dog, les renards tapoteront désormais joyeusement leurs pieds sur le sol en prévision d’un frottement du ventre.

Une mise à jour récente pour Ghost of Tsushima a ajouté des animations de renard uniques. Désormais, les renards tapent joyeusement du pied en prévision des animaux de compagnie, et les joueurs peuvent également profiter de tout nouveaux massages du ventre. pic.twitter.com/eRTim9gvsd — Pouvez-vous caresser le chien ? (@CanYouPetTheDog) 3 septembre 2021

Il y a bien sûr d’autres animaux que vous pouvez caresser sur l’île d’Iki, mais rien ne vaut l’enthousiasme d’un renard faisant une rapide danse à claquettes. Dans le jeu de base, les renards conduisaient les joueurs vers des sanctuaires bien cachés contenant divers charmes pouvant être collectés.

