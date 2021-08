Les rendements augmentent sur la révision de l’IPC, mouvement de normalisation de la liquidité

in

« La principale raison de la hausse des rendements aujourd’hui est due à l’annonce d’une vente aux enchères de prises en pension à taux variable (VRRR) et à une augmentation de 60 pb de la projection d’inflation de l’IPC. Il semble que nous nous approchions du renversement d’une politique monétaire très accommodante », a déclaré un gestionnaire de fonds d’une société de fonds de taille moyenne.

Le rendement de référence a augmenté de trois points de base pour clôturer à 6,237% vendredi, après avoir atteint un cours intra-journalier de 6,262%. Alors que la Reserve Bank of India (RBI) a laissé le taux des prises en pension inchangé à 4% dans le cadre de sa politique monétaire bimensuelle, elle a révisé à la hausse ses prévisions d’inflation pour l’EX22 à 5,7% et a également annoncé davantage d’enchères de prises en pension à taux variable.

Pour absorber les liquidités excédentaires, la RBI prévoit de mener des enchères VRRR d’une valeur de Rs 4 lakh crore fin septembre.

“Il y a eu un grand appétit pour VRRR, en se basant sur le ratio offre-couverture”, a déclaré le gouverneur Shaktikanta Das dans un communiqué. Actuellement, on estime que la liquidité du système bancaire est excédentaire d’environ Rs 8 lakh crore. Les acteurs du marché s’attendent à ce que le retrait de liquidités dans le système ait un impact limité sur les taux au jour le jour à court terme.

La révision à la hausse tant attendue de la projection d’inflation de l’IPC est légèrement inférieure à la bande de tolérance supérieure de 6 % de la banque centrale. Cependant, la projection pour le T2 est de 5,9%, proche de la bande supérieure, de 5,3% au T3 et de 5,8% au T4. La projection pour l’exercice 2022-23 est de 5,1%.

La banque centrale a annoncé deux tranches de G-SAP 2.0 de Rs 25 000 crore chacune, qui seront menées les 12 et 26 août. Cela vise à ancrer les rendements sur quelques papiers et à garder tous les segments de la courbe des rendements liquides.

Les rendements obligataires ont augmenté après l’annonce de la RBI, mais se sont modérés après que la banque centrale RBI a rejeté toutes les offres lors des enchères hebdomadaires d’obligations. Lors de l’enchère hebdomadaire d’obligations de vendredi, la RBI a vendu des obligations d’une valeur de 3 750 crores de Rs et de 11 250 crores de Rs grâce à la vente d’obligations de 4,26 % à 2023 et de 6,76 % à 2061. Sur les deux obligations, la RBI a accepté l’option greenshoe. Cependant, l’obligation à 10 ans a été rejetée par la banque centrale car les investisseurs recherchaient de meilleurs rendements, ont déclaré les courtiers.

Le nouveau rendement obligataire de référence à 10 ans 6,10 %-2031 a clôturé à 6,2345%, 3 points de base de moins que sa clôture précédente jeudi.

