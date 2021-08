Les rendements de la dette à court terme baissent en raison de l’excédent de liquidité

in

Par Manish M. Suvarna

Les rendements des instruments de dette à court terme tels que les bons du Trésor et les papiers commerciaux ont fortement chuté au cours de la semaine, les liquidités du système bancaire étant restées excédentaires, même après que la banque centrale a mené des enchères à taux variable (VRRR) pour absorber les liquidités excédentaires.

Depuis le 10 août, les rendements des papiers commerciaux émis par les NBFC et les entreprises manufacturières à échéance en trois mois ont baissé de 10 à 20 points de base tandis que ceux des bons du Trésor se sont détendus de 5 à 6 points de base sur toutes les échéances. De même, les rendements sur G-Sec tels que 5,63 %-2026 et 5,15 %-2025 et les obligations d’entreprises avec des échéances inférieures à cinq ans se sont détendus de 10 à 15 points de base.

« Les taux du marché monétaire à court terme suivent de près les conditions de liquidité en vigueur. L’excédent de liquidité a considérablement augmenté au cours des dernières semaines en raison des achats d’obligations et de devises de la RBI. Cela exerce une pression à la baisse sur les taux du marché monétaire », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds, revenu fixe chez Quantum Asset Management.

Les rendements à court terme devaient augmenter après la première adjudication du VRRR, mais ils se sont plutôt encore détendus car la liquidité restait toujours en excédent énorme. L’excédent de liquidité joue un rôle important dans la baisse des taux sur les instruments du marché monétaire et a été soutenu par la baisse des émissions sur le marché.

Dans le même temps, la demande des fonds communs de placement est restée stable car ils enregistrent de fortes entrées dans les fonds à court terme.

“L’inflation et la hausse des cas de Covid ont forcé les investisseurs à se tourner vers des fonds à court terme, où le risque est faible par rapport aux fonds à long terme”, a déclaré un gestionnaire de fonds avec une maison de fonds de taille moyenne.

Les maisons de fonds ont connu les plus fortes entrées de fonds à échéance de six mois, tels que les fonds liquides et de duration ultra-courte. Cependant, les fonds à moyen et long terme ont connu une sortie massive, selon les données de l’Amfi.

Pour éliminer l’excès de liquidité du système, des enchères VRRR ont été annoncées par la banque centrale, dont la première enchère a eu lieu le 13 août et a connu une forte demande des investisseurs. Lors de cette vente aux enchères, la banque centrale a reçu des offres d’une valeur supérieure à 4,50 crore de lakh Rs, alors qu’elle n’a accepté que 2,50 crore de lakh Rs. La prochaine vente aux enchères est prévue pour le 27 août pour un montant notifié de Rs 3 lakh crore.

La banque centrale dans sa politique monétaire a augmenté le montant des enchères de VRRR dans la perspective d’un plus grand appétit pour cela en termes de ratio de couverture des offres. La RBI a également averti que les enchères VRRR améliorées ne devraient pas être interprétées à tort comme un renversement de la politique accommodante.

Les concessionnaires ont déclaré qu’ils n’avaient vu aucune hausse des rendements après l’augmentation des montants VRRR par la banque centrale, car les sorties de fonds ont été compensées par les entrées en raison des achats d’obligations RBI. Au cours de ce trimestre, la banque centrale a décidé d’acheter des titres publics d’une valeur de Rs 1,2 lakh crore pour soutenir le marché.

Mais la liquidité pourrait diminuer en septembre en raison du VRRR attendu, des sorties d’impôt anticipé et d’une augmentation de la monnaie en circulation en raison des fêtes de fin d’année. Cela empêchera les taux de baisser et une hausse marginale peut être observée. Habituellement, la monnaie en circulation augmente avant le début de la saison des fêtes.

“Nous pourrions voir une certaine réduction de l’excédent de liquidités à partir du mois prochain en raison des sorties d’impôts et de la reprise saisonnière des retraits d’espèces, donc cette trajectoire à la baisse des rendements à court terme pourrait ne pas se poursuivre”, a déclaré Pathak.

