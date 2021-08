Les rendements de la plupart des gilts liquides chutent en raison de peu d’achats alors que les prix du brut ont tendance à baisser

“La baisse des prix du pétrole a soutenu les rendements obligataires, mais de nouveaux gains ont été plafonnés car la plupart des traders sont restés prudents avant la politique monétaire et ses orientations en matière d’inflation et de liquidité”, a déclaré un gestionnaire de fonds d’une grande maison de fonds.

Les rendements des titres d’État les plus liquides ont chuté mercredi, car il y avait peu d’achats vers la clôture du marché en raison de la baisse des prix du pétrole brut sur le marché international, ont déclaré les courtiers. Cependant, d’autres obligations, y compris le nouvel indice de référence à 10 ans, ont terminé presque à plat.

“La baisse des prix du pétrole a soutenu les rendements obligataires, mais de nouveaux gains ont été plafonnés car la plupart des traders sont restés prudents avant la politique monétaire et ses orientations en matière d’inflation et de liquidité”, a déclaré un gestionnaire de fonds d’une grande maison de fonds.

L’obligation la plus négociée, l’obligation 5,63%-2026, a clôturé à 5,7102%, inférieure à 5,7336% clôturée mardi, et l’obligation 6,64 %-2035 a clôturé à 6,8048 % contre 6,8142 % lors de la séance de bourse précédente. La plupart des traders hésitent à placer de gros paris avant la politique monétaire prévue le 6 août, car le marché s’attend largement à ce que la banque centrale relève ses prévisions d’inflation et donne des indications sur la liquidité. Le comité de politique monétaire devrait maintenir les taux inchangés et poursuivre sa position accommodante, mais les traders surveilleront de près la communication de la banque centrale sur la gestion de l’inflation et des liquidités, ont déclaré les courtiers.

Le marché s’échangeait dans une fourchette très étroite depuis le matin alors qu’il s’ouvrait à plat et est resté stable, mais des achats ont été observés vers la fin alors que certains commerçants ont pris des positions sur la plupart des obligations liquides, a déclaré un courtier du Primary Dealer (PD) appartenant à l’État. .

Les prix du brut Brent se négociaient à la baisse sur le marché international en raison des inquiétudes concernant l’augmentation des infections à Covid-19 en raison de la variante Delta dans les principaux pays consommateurs de pétrole au monde, tels que les États-Unis et la Chine. C’est le troisième jour où les prix du pétrole brut se négocient à la baisse en raison des inquiétudes liées à la croissance de la demande.

Les États-Unis enregistrent en moyenne près de 75 000 nouveaux cas de Covid, ce qui est nettement plus élevé qu’environ 13 000 cas par jour il y a un mois, selon les médias. Malgré l’augmentation des cas, les États-Unis ont signalé que 70% des adultes ont reçu au moins la première dose de vaccin Covid-19, mais les personnes non vaccinées sont davantage infectées. À la fermeture des heures de marché, les prix du pétrole brut Brent s’échangeaient à 71,53 $ le baril, en baisse de 88 cents ou 1,22% pour le contrat arrivant à échéance en octobre 2021.

De plus, les rendements du Trésor américain ont terminé presque stables mardi, après avoir chuté à 1,15% lundi en raison d’un secteur manufacturier américain plus lent que prévu et d’une augmentation des cas de Covid, qui ont refroidi les sentiments des investisseurs. Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont clôturé à 1,174% mardi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.