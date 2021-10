Les rendements de référence augmentent de 5 pb en deux jours sous l’effet de la pression de l’offre

Les acteurs du marché s’attendent à ce que la banque centrale relève le taux des prises en pension de 15 points de base dans la politique de décembre. Actuellement, la liquidité du système bancaire est estimée à un excédent d’environ Rs 7 lakh crore.

Les rendements des obligations de référence ont augmenté de 5 points de base au cours des deux derniers jours en raison de la pression de l’offre en raison de l’adjudication hebdomadaire des obligations et de la possibilité d’une hausse du taux de prise en pension dans la politique de décembre. Le rendement obligataire de référence 6,10 %-2031 a terminé à 6,3880 % vendredi, contre 6,3670 % jeudi.

L’heure du marché a été prolongée deux fois de 30 minutes vendredi en raison de l’annonce tardive de l’adjudication hebdomadaire des obligations.

La banque centrale a accepté toutes les offres d’une valeur de 24 000 crores de roupies sur trois obligations proposées à la vente. La Reserve Bank of India a proposé GOI FRB 2028, 6,10 %-2031 et 6,76 %-2061 à la vente lors de l’enchère hebdomadaire. Le cut-off était conforme aux attentes du marché.

Le marché s’attend à une hausse du taux des prises en pension dans la politique de décembre après que la banque centrale a augmenté le montant des enchères de prises en pension, ce qui a entraîné une flambée des taux à revenu fixe tels que les taux OIS et d’autres taux à court terme. Cela a été soutenu par un taux de coupure plus élevé fixé par la banque centrale sur les enchères de prise en pension inversée.

« La réduction de l’excédent de liquidité au jour le jour a également un impact sur le rendement des obligations », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds – revenu fixe chez Quantum Asset Management.

Les commerçants craignent que la banque centrale ajuste la liquidité en procédant à des enchères VRRR. Les acteurs du marché s’attendent à ce que la banque centrale relève le taux des prises en pension de 15 points de base dans la politique de décembre. Actuellement, la liquidité du système bancaire est estimée à un excédent d’environ Rs 7 lakh crore.

Pendant ce temps, les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté jeudi, ce qui a eu un impact sur les marchés. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté de près de 5 points de base jeudi malgré une mise à jour décevante du PIB du troisième trimestre, qui a augmenté de 2% par rapport à l’année précédente.

En dehors de cela, les prix du pétrole brut se négocient toujours au-dessus de 80 $ le baril en raison de problèmes d’approvisionnement, ce qui a déclenché des préoccupations d’inflation chez les commerçants.

Actuellement, les prix du pétrole brut Brent sont au plus bas depuis deux semaines, les inquiétudes concernant la croissance de l’offre américaine ayant diminué, l’offre iranienne devenant de plus en plus importante. À la fermeture des heures de marché, les prix du brut Brent s’échangeaient à 84,55 $ le baril pour l’échéance de décembre.

