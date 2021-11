Les rendements de référence se détendent alors que les pressions inflationnistes s’atténuent

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a chuté de près de 6 points de base à 1,46 %.

Les rendements des titres de référence ont chuté de 8 points de base au cours des derniers jours, avec une réduction de plus de 5 points de base observée lundi, alors que le sentiment des investisseurs s’est amélioré après que le gouvernement a réduit les droits d’accise sur le carburant et une forte baisse des rendements du Trésor américain. Le rendement obligataire de référence 6,10 %-2031, qui s’échangeait à 6,3874 % la semaine dernière, est maintenant tombé à 6,3006 % à la clôture de lundi.

« La réduction des taxes sur le carburant a été un grand soulagement et permettra désormais de tenir à distance les problèmes d’inflation. Le brut s’est également amélioré et les rendements du marché occidental ont chuté, réconfortés par la réduction de la Fed, qui correspondait aux attentes », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

Le gouvernement central, à la veille de Diwali, avait réduit les droits d’accise sur l’essence et le diesel de 5 Rs et 10 Rs, respectivement. Cela a été suivi par la plupart des États, qui ont réduit la TVA sur l’essence et le diesel. La déclaration du gouvernement a déclaré que les prix du pétrole brut avaient connu une flambée mondiale et que les prix intérieurs de l’essence et du diesel avaient augmenté, ce qui exerçait des pressions inflationnistes.

Les négociants en obligations s’attendent à ce que la décision du gouvernement central ait un impact de près de 13 à 15 points de base sur l’inflation de l’IPC dans les données de décembre. Pendant ce temps, les rendements des bons du Trésor américain se sont fortement modérés vendredi malgré le rapport sur l’emploi d’octobre plus fort que prévu. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a chuté de près de 6 points de base à 1,46 %.

La semaine dernière, la Réserve fédérale a annoncé le début de la réduction de son programme d’achats d’obligations, ce qui était attendu par le marché. Il réduira les achats d’obligations de 15 milliards de dollars par mois, les achats du Trésor étant réduits de 10 milliards de dollars et les titres adossés à des créances hypothécaires de 5 milliards de dollars. Le Federal Open Market Committee a maintenu le taux directeur entre 0 % et 0,25 %.

« Lors de la réunion du FOMC la semaine dernière, la Fed était moins belliciste que le marché ne l’avait prévu. Il a abaissé le QE mais a repoussé les attentes de hausse des taux. Le marché s’est vendu plus tôt par crainte d’une remontée anticipée des taux, alors maintenant, ils réduisent certaines de ces attentes », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds, revenu fixe chez Quantum Asset Management.

Les acteurs du marché s’attendent maintenant à ce que les rendements des titres de référence atteignent la fourchette de 6,15 à 25 % cette semaine ou la semaine prochaine, car la réduction des droits d’accise et les indices mondiaux bénins devraient fournir un certain soutien aux obligations avant les données d’inflation de l’IPC. « Les marchés pourraient continuer à se redresser et l’indice de référence à 10 ans devrait revenir à 6,15-20% cette semaine ou la semaine prochaine », a ajouté Manglunia.