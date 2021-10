Les rendements des bons du Trésor augmentent alors que les investisseurs deviennent prudents

L’absence d’opérations G-SAP a mis la pression sur l’extrémité la plus longue de la courbe. « Nous nous attendons à ce que les mesures de normalisation de la liquidité soient le principal moteur pour pousser l’extrémité la plus courte de la courbe vers le haut », a déclaré un rapport de la Kotak Mahindra Bank.

Par Manish M Suvarna

Les rendements des bons du Trésor (T-Bills) d’une échéance de 182 jours et 364 jours ont fortement augmenté mercredi alors que les investisseurs sont devenus prudents et ont exigé des rendements plus élevés en raison de l’incertitude concernant le resserrement des liquidités par la banque centrale, ainsi que la possibilité d’une hausse dans le sens inverse. taux des prises en pension dans la police de décembre.

Les rendements des bons du Trésor à échéance de 91 jours ont augmenté de 11 points de base mercredi. Ceux sur 182 jours et 364 jours étaient en hausse de 13 bps et 9 bps, respectivement. La Reserve Bank of India (RBI) a accepté le montant total proposé à la vente aux enchères.

« Les montants croissants sous les VRRR successifs ont poussé les seuils vers 3,99 %, fournissant ainsi un point d’ancrage des prix pour l’argent à court terme. Cela a rendu les taux de coupure précédents des bons du Trésor une proposition peu attrayante, nous voyons donc la révision des prix maintenant. En outre, la possibilité d’une augmentation des prises en pension en décembre MPC maintient également les investisseurs prudents », a déclaré Siddharth Chaudhary, gestionnaire de fonds principal – revenu fixe chez Sundaram Mutual Fund.

Les acteurs du marché ont déclaré que le réglage fin et agressif de la liquidité par la RBI via la prise en pension inversée à taux variable (VRRR) et l’acceptation d’un seuil plus élevé lors des enchères de 7 à 14 jours continuent de peser sur l’extrémité la plus courte de la courbe des rendements. L’absence d’opérations G-SAP a mis la pression sur l’extrémité la plus longue de la courbe. « Nous nous attendons à ce que les mesures de normalisation de la liquidité soient le principal moteur pour pousser l’extrémité la plus courte de la courbe vers le haut », a déclaré un rapport de la Kotak Mahindra Bank.

L’incertitude parmi les investisseurs est apparue après que la banque centrale a fixé le seuil plus élevé lors des enchères de prise en pension inversée. Depuis le 28 septembre, la banque centrale fixe en permanence un seuil plus élevé pour les enchères de prise en pension inversée que le taux actuel de prise en pension inversée de 3,35 %. Lors des quatre enchères précédentes, il a fixé un seuil de 3,99%, bien supérieur à ce que le marché avait prévu.

« C’est un indicateur clair que les taux du marché monétaire ont progressivement commencé à se durcir, confirmant notre hypothèse selon laquelle nous aurons lentement le repo comme taux d’exploitation plutôt que le reverse repo. Au niveau des politiques à court terme, nous pourrions voir ce corridor se rétrécir, car avant la pandémie, il s’agissait d’un corridor de 25 points de base », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

