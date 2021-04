Les rendements des investisseurs sont nettement inférieurs à ceux des investissements point à point et SIP: résultats

Dans toutes les catégories et périodes de temps, les rendements des investisseurs sont nettement inférieurs à la fois aux rendements des fonds point à point et aux rendements du SIP.

Quand on regarde le rendement d’un système de fonds communs de placement, il peut ne pas être le même pour tous les investisseurs. Les rendements d’un système de fonds communs de placement peuvent varier selon les différents investisseurs. Le rendement réel pour un investisseur pourrait être très différent des rendements point à point et SIP. Le comportement d’investissement joue un grand rôle dans les rendements réels réalisés. En règle générale, les investisseurs se concentrent trop sur les performances à court terme ou récentes, réagissent de manière excessive au sentiment du marché et ne s’en tiennent pas à un modèle d’allocation d’actifs dans leur cheminement vers la création de richesse.

Ces résultats et d’autres font partie de l’étude menée par Axis Mutual Fund. Dans sa troisième édition de l’étude sur la différence entre les rendements globaux générés par les fonds communs de placement et ceux dont bénéficient les investisseurs MF, la maison de fonds tente de quantifier les effets des décisions d’achat-vente des investisseurs indiens sur leur performance à long terme.

Axis Mutual Fund a réalisé cette recherche sur 3 catégories différentes de fonds – fonds propres, hybrides (ou multi-actifs) et de dette – à partir de données entre 2003-2020 pour les fonds actions et hybrides et entre 2009-2020 pour les fonds de dette.

Les conclusions de l’étude récente sont alignées sur celles des années précédentes selon lesquelles les flux d’investisseurs ne sont pas stables, mais ont plutôt tendance à suivre les performances du marché et, par conséquent, leurs rendements réalisés sont bien pires que ce qu’ils auraient obtenu en utilisant soit le simple achat et la conservation. ou stratégies d’investissement systématiques. Cet effet est persistant à travers différentes périodes de temps.

Cette étude quantifie l’impact de la volatilité des flux d’investisseurs ou du taux de désabonnement fréquent d’un système à l’autre et met clairement en évidence les dommages importants que cela cause aux investisseurs – les rendements des investisseurs sont systématiquement inférieurs aux rendements des fonds au fil des périodes et des catégories. Les investisseurs doivent rester disciplinés et concentrés sur le long terme tout en effectuant des allocations afin d’obtenir les meilleurs résultats de leurs investissements.

Certains des exemples typiques de comportement qui causent des dommages aux rendements à long terme comprennent:

Réagir excessivement au sentiment du marché – le cycle de la cupidité et de la peur Se concentrer trop sur la performance du marché / des fonds à court terme Ne pas suivre l’allocation d’actifs Investir de manière instinctive plutôt que systématique

2020 et l’impact de Covid

De très positifs, les flux d’investisseurs vers les actions sont devenus négatifs au second semestre 2020 avec l’effet de la correction du marché. Encore plus dommageable, nous avons constaté une forte baisse du livre SIP de l’industrie, car les investisseurs dont les SIP sont arrivés à maturité ne les ont pas renouvelés, ou de nombreux autres ont choisi d’annuler les SIP en cours. L’arrêt des SIP à long terme en raison d’une correction du marché à court terme va essentiellement à l’encontre de l’utilité du SIP et est précisément le comportement qui cause un préjudice à long terme aux portefeuilles, les investisseurs passant à côté du pouvoir de composition à long terme des actions en raison d’une concentration excessive sur les actions à court terme. les mouvements du marché à terme.

Nouveaux SIP nets (dans les lacs) contre Nifty

(Source: Amfi, NSE, analyse Axis AMC; les nouveaux SIP nets sont calculés comme la différence entre le nombre de nouveaux SIP enregistrés et le nombre de SIP abandonnés / titularisation achevée)

Constatations – Rendements des fonds par rapport aux rendements des investisseurs

La maison de fonds a analysé le comportement des investisseurs dans les fonds d’actions et hybrides pour la période des 18 dernières années (2003-2020) et les fonds de dette sur la période des 12 dernières années (2009-2020). Outre le calcul des rendements point à point des investisseurs et des fonds, les rendements grâce à des investissements réguliers systématiques (tels que les SIP) ont également été examinés.

Il est à noter que les SIP éliminent les problèmes de synchronisation du marché pour l’investisseur par des allocations régulières de valeur égale au fil du temps. L’autre avantage significatif des programmes systématiques est bien sûr qu’ils sont tout à fait bien adaptés aux investisseurs qui ont des flux de trésorerie réguliers car ils éliminent les défis opérationnels liés à l’investissement chaque mois / trimestre.

Les conclusions de l’étude sont assez complètes et nous donnent une idée des dommages subis par les investisseurs. Dans toutes les catégories et périodes de temps, les rendements des investisseurs sont nettement inférieurs à la fois aux rendements des fonds point à point et aux rendements du SIP.

Le tableau ci-dessous résume les résultats:

Comparaison des rendements des fonds, des rendements SIP et des rendements des investisseurs

(Les données sur les fonds d’actions / hybrides se rapportent à la période 2003-2020; les données sur les fonds de dette concernent la période 2009-2020. Source: Axis AMC Research. Les performances passées peuvent ou non se maintenir à l’avenir. L’étude ci-dessus vise à expliquer les habitudes d’investissement et ne l’est pas. Conseil d’investissement)

Que doivent faire les investisseurs?

Dans son rapport, Axis Mutual Fund déclare qu’après avoir évalué les dommages que le churn fréquent cause aux investisseurs, la question logique est de savoir quelles mesures les investisseurs devraient-ils prendre pour se protéger? Les réponses sont étonnamment simples:

Commencez tôt et investissez régulièrement pour tirer pleinement parti de la capitalisation. Ayez un plan d’allocation d’actifs clairement défini et surveillez-le régulièrement Ne vous laissez pas influencer par le bruit du marché à court terme, en particulier lorsque le marché subit une correction. Ces éléments font partie intégrante des marchés boursiers. Investissez dans des fonds / stratégies capables de livrer sur le long terme plutôt que de suivre des modes risquées à court terme.

