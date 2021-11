Les rendements des obligations à taux variable augmentent alors que la RBI augmente l’offre

Les participants au marché ont déclaré que les investisseurs n’achetaient pas ces papiers car les rendements des papiers à terme fixe sont plus élevés quotidiennement. Cependant, le risque de duration sur les obligations flottantes est inférieur à celui des obligations à taux fixe.

Les rendements des obligations à taux variable (FRB) ont augmenté au cours des derniers jours et se négocient actuellement dans une bande étroite, les investisseurs s’étant abstenus d’acheter ces obligations après que la banque centrale a augmenté l’offre d’obligations FRB à long terme dans le but de réduire les coûts, alors même que d’autres titres à échéance fixe attirent quotidiennement des rendements plus élevés.

De plus, au cours des derniers mois, le spread sur les bons du Trésor (T-Bills) disponibles sur les FRB est resté comprimé, compte tenu du cycle de taux et du risque qui y est associé. La compression du spread a permis une appréciation intelligente des prix à son détenteur.

Mardi, le rendement du FRB 2028 a clôturé à 4,4202%, FRB 2034 à 4,7423% et FRB 2033 à 4,7955%. Tous les rendements des obligations FRB étaient supérieurs de 2 à 3 points de base à la clôture précédente. «Le gouvernement a augmenté l’offre de FRB, donc la prime de rareté devrait également baisser à l’avenir. Du point de vue du gouvernement, il est logique d’émettre davantage de FRB de longue durée. De cette façon, ils peuvent allonger la maturité avec des frais d’intérêt inférieurs », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds, revenu fixe chez Quantum Asset Management.

Les participants au marché ont déclaré que les investisseurs n’achetaient pas ces papiers car les rendements des papiers à terme fixe sont plus élevés quotidiennement. Cependant, le risque de duration sur les obligations flottantes est inférieur à celui des obligations à taux fixe.

« Il est possible que même le rendement effectif maximal de l’obligation à taux variable (au moins sur l’horizon de prévision prévisible) ne soit pas beaucoup plus élevé que ce que l’obligation à taux fixe à échéance équivalente offre déjà quotidiennement », a déclaré Suyash Choudhary, chef – revenu fixe, IDFC Mutual Fund.

La Reserve Bank of India, selon le calendrier d’emprunt indicatif, devrait vendre des FRB d’une valeur de Rs 32 000 crore jusqu’en mars. Actuellement, la banque centrale propose des FRB lors d’adjudications hebdomadaires d’obligations tous les quinze jours. Le 1er octobre, la banque centrale a vendu le nouveau FRB 2028 à un rendement seuil de 4,0400 %, et actuellement, il se négocie à 4,4202 %, avec seulement cinq transactions en cours jusqu’à la clôture du marché.

C’était même après que les rendements des bons du Trésor ont atteint un sommet de 18 mois la semaine dernière. Habituellement, dans un scénario de hausse des taux d’intérêt, les investisseurs achètent des FRB pour obtenir de meilleurs rendements, car les rendements de ces papiers sont liés aux bons du Trésor. Les obligations FRB portent un coupon avec un taux de base équivalent à un rendement moyen pondéré des trois dernières adjudications de bons du Trésor à 182 jours plus un spread fixe décidé par adjudication.

Les concessionnaires des banques publiques s’attendent à ce que les volumes du segment FRB augmentent après la politique de décembre, où une hausse du taux de prise en pension est attendue. La plupart des taux du marché monétaire à court terme ont déjà augmenté de 30 à 40 points de base sur cette anticipation.