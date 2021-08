Les rendements des obligations de référence à 10 ans augmentent légèrement

in

L’obligation la plus négociée 5,63 %-2026 et 6,64 %-2035 a terminé à 5,7336 % et 6,8142 %, respectivement.

Les rendements de la nouvelle obligation de référence à 10 ans 6,10%-2031 ont terminé légèrement en hausse mardi en raison de problèmes d’approvisionnement, mais toute nouvelle hausse a été plafonnée en raison de la baisse des prix du pétrole et de la baisse des rendements du Trésor américain, ont déclaré les courtiers. L’obligation à 10 ans a terminé légèrement plus bas que la clôture de vendredi.

Cependant, les autres obligations ont clôturé presque à plat mardi en raison du manque de nouveaux déclencheurs, les traders attendant les orientations de la banque centrale en matière de politique monétaire. L’obligation la plus négociée 5,63 %-2026 et 6,64 %-2035 a terminé à 5,7336 % et 6,8142 %, respectivement. “Le marché est en retrait en raison de l’incertitude quant à la politique que la RBI communiquera sur le front de l’inflation. Cette communication sera un moteur clé pour le marché », a déclaré un gestionnaire de fonds d’une société de fonds de taille moyenne.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que la Reserve Bank of India (RBI) augmente ses prévisions d’inflation après une hausse inattendue de l’inflation à 6,30 % en mai, contre 4,23 % en avril et 6,26 % en juin. “Dans la politique à venir, nous nous attendons à un statu quo sur les taux et la position, l’accent sera mis sur le ton sous-jacent de la déclaration RBI-MPC, étant donné les risques croissants pour l’inflation. Pour l’instant, nous nous attendons à ce que la RBI révise sa trajectoire de perspectives d’inflation de 30 à 50 points de base sur tous les trimestres », a déclaré Upasna Bhardwaj, vice-président senior de la Kotak Mahindra Bank dans un rapport.

Après les heures de marché le 2 août, la banque centrale avait annoncé une vente aux enchères hebdomadaire d’obligations, qui comprenait une vente de 6,10 % à 2031 d’une valeur de Rs 14 000 crore, sur un total de Rs 26 000 crore. Il vendra également des obligations 4,26 %-2023 et 6,76 %-2061 d’une valeur respective de 3 000 crore Rs et 9 000 crore Rs.

Le 6 août, il y aura une autre adjudication pour les nouvelles obligations de référence à 10 ans 6,10 %-2031. Une précédente enchère a eu lieu le 9 juillet, où la banque centrale a fixé des rendements de 6,10% et la deuxième enchère le 23 juillet, qui a vu une énorme décentralisation sur les SVT.

Toute nouvelle hausse des rendements a été limitée par la chute des prix du pétrole brut sur le marché international mardi. La variante Covid Delta, largement répandue dans les grands pays consommateurs de pétrole, exerce une pression sur les prix. À la fermeture des heures de marché, les prix du pétrole brut Brent s’échangeaient à 71,16 $ le baril, en baisse de 1,73 $ ou 2,37 %, pour le contrat arrivant à échéance en octobre.

