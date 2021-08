Les rendements des obligations de référence augmentent à mesure que le pétrole brut augmente de plus en plus

in

À la clôture du marché obligataire indien, les prix du pétrole brut Brent s’échangeaient à 67,27 $ le baril, en hausse de 2,09 $ ou 3,21%, pour le contrat arrivant à échéance en octobre.

Le rendement des obligations de référence à 10 ans 6,10 %-2031 a augmenté lundi en raison d’une hausse des prix du pétrole brut et d’une hausse des rendements du Trésor américain. Le rendement a terminé à 6,2428 %, légèrement supérieur à celui de la séance de bourse précédente.

“La hausse du pétrole brut et les minutes de la banque centrale sur la politique monétaire d’août ont exercé une pression sur les rendements obligataires aujourd’hui, nous avons donc constaté une hausse des rendements de l’obligation de référence”, a déclaré un courtier d’une banque privée.

Les négociants en obligations s’attendent à ce que les rendements des obligations de référence augmentent dans les prochains jours en raison de la pression de l’offre et avant l’événement de Jackson Hole. “Nous nous attendons à ce que le nouveau papier à 10 ans reste dans les 6,20-6,30 % à court terme”, a déclaré Upasna Bhardwaj, vice-président senior de la Kotak Mahindra Bank, dans un rapport.

Les prix du pétrole brut Brent, qui se négociaient à la baisse la semaine dernière, ont augmenté lundi, bien que le marché soit préoccupé par l’augmentation des cas de covid dans les principaux pays importateurs de pétrole comme les États-Unis et la Chine. Ces pays ont imposé de nouvelles restrictions pour freiner la propagation de la variante Delta.

Les acteurs du marché ont déclaré que le compte rendu de la politique d’août réitérait que les membres étaient incertains de la croissance ainsi que de l’inflation et que les taux avaient donc été maintenus inchangés avec une position accommodante. Parmi les membres, Jayanth Varma a voté contre la position.

“Bien que nous ne prévoyions aucune normalisation politique agressive compte tenu de l’incertitude associée à d’autres cas de Covid, nous continuons à nous attendre à des mesures de normalisation de la liquidité supplémentaires avant une hausse des taux de prise en pension inversée en décembre”, a déclaré la Kotak Mahindra Bank dans un rapport.

Pendant ce temps, les rendements du Trésor américain ont augmenté vendredi en raison des inquiétudes concernant la hausse des cas de Covid-19 et la volatilité des marchés boursiers. Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans était de 1,26%, 1 point de base de plus que la clôture précédente.

