Les rendements des obligations d’entreprises à court terme chutent en raison de la demande de fonds communs de placement et de l’excédent de liquidité

Les acteurs du marché ont déclaré que les maisons de fonds étaient intéressées par des titres de créance à plus courte durée car elles disposaient de suffisamment de liquidités inutilisées en raison de la baisse des émissions de titres à plus longue durée et de l’absence d’entreprises d’État sur le marché primaire.

Par Manish M. Suvarna

Les rendements des obligations d’entreprises dont l’échéance est inférieure à cinq ans ont chuté sur le marché secondaire en raison de l’excédent de liquidités dans le système et de la ferme demande des fonds communs de placement, ont déclaré les courtiers. La baisse des rendements peut également être attribuée à la baisse des émissions sur le marché primaire. Les rendements des obligations de sociétés à trois ans ont chuté de 10 à 15 points de base, et les obligations à cinq ans ont connu une modération de 5 à 7 points de base sur le marché secondaire, selon les courtiers du marché monétaire.

« La raison fondamentale de la baisse des rendements à court terme est l’énorme excédent de liquidités dans le système bancaire. La baisse des rendements sur G-Sec et les faibles émissions d’obligations d’entreprises ont également fait baisser les rendements », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds, revenu fixe chez Quantum Asset Management.

Les fonds communs de placement ont montré une bonne demande pour les papiers à court terme en raison des afflux constants dans ce segment. Au cours des deux derniers mois et demi, les maisons de fonds ont reçu des fonds dans des fonds à court terme tels que des fonds liquides, des fonds de faible durée, des fonds au jour le jour, des fonds du marché monétaire, etc., en raison d’un excédent de liquidités record dans le système bancaire.

Les liquidités ont augmenté pour diverses raisons et devraient encore augmenter en raison du rachat de bons du Trésor ce trimestre et de l’injection de liquidités via l’achat de titres d’État dans le cadre du programme d’acquisition de titres publics (G-SAP). Actuellement, la liquidité du système bancaire devrait être excédentaire d’environ Rs 7,7 lakh crore.

Afin de freiner l’excès de liquidité du système bancaire, la banque centrale procède depuis six mois à des opérations de prise en pension. La RBI a déclaré qu’elle procéderait aux enchères à taux variable inversée (VRRR) jusqu’à fin septembre pour absorber des liquidités supplémentaires.

Parallèlement, l’assouplissement des rendements des titres d’État a également permis aux rendements des obligations d’entreprises de baisser sur le marché secondaire. Le rendement de la plupart des obligations négociées sur le marché des titres d’État, 5,63 %-2026, a chuté de près de 10 points de base et les obligations de 5,15 % 2025 ont chuté de 7 à 8 points de base depuis la semaine dernière.

Les rendements des titres d’État se sont détendus parce que les fonds monétaires devraient être du côté des acheteurs et également en raison de la modération des prix du pétrole brut Brent.

Alors que les courtiers s’attendent à ce que les taux restent limités dans les prochains jours, toute nouvelle augmentation de la liquidité exercera une pression sur les rendements. “Si la liquidité reste telle qu’elle est, les rendements resteront au niveau actuel, mais certaines actions sur le front de la liquidité, comme l’absorption de liquidité, aggraveront les choses”, a déclaré un courtier d’une banque privée.

