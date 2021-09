Les rendements des obligations d’entreprises, des bons du Trésor et des papiers commerciaux augmentent en raison des préoccupations intérieures

in

Le 29 septembre, la RBI a fixé des rendements de coupure plus élevés sur les bons du Trésor à 3,4488% pour 91 jours, 3,5669% pour 182 jours et 3,8100% pour 364 jours.

Par Manish M Suvarna

Les rendements des obligations d’entreprises, des bons du Trésor (T-bons) et des papiers commerciaux (CP) sont en hausse de 5 à 15 points de base d’un mandat à l’autre en raison de facteurs nationaux tels que la hausse des rendements des titres d’État et un seuil plus élevé fixé par la banque centrale lors d’une vente aux enchères de prise en pension inversée dans un contexte de faible demande des investisseurs.

« Les rendements obligataires aux États-Unis ont un impact majeur sur les marchés émergents. Il s’agit donc plus ou moins d’un effet de retombée du mouvement des rendements sur les marchés américains. Je dirais qu’il s’agit principalement de réactions instinctives à court terme du marché », a déclaré Ajay Manglunia, MD et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

Les rendements des obligations d’entreprises à échéance de trois ans se négociaient à 5,20-26%, tandis que ceux des papiers à 5 ans et 10 ans oscillaient respectivement à 5,76-79% et 6,79-85%.

Les rendements des CP émis par les NBFC à échéance de trois mois se négociaient entre 3,82 % et 4,00 %. Les CP émis par les entreprises manufacturières se situaient entre 3,44 et 3,58 %. Les deux segments ont connu une hausse d’environ 10 à 15 points de base au cours des trois ou quatre derniers jours.

« Les marchés anticipent une normalisation des politiques de la banque centrale. Un cut-off plus élevé dans le VRRR à 7 jours a eu un effet d’entraînement sur la courbe des taux à partir des taux au jour le jour jusqu’à 5 ans. Les rendements américains plus élevés, ainsi que la hausse des prix du pétrole brut, ont ajouté à la pression à la hausse sur les rendements », a déclaré Anand Nevatia, gestionnaire de fonds, Trust Mutual Fund.

Lors de l’enchère VRRR de 7 jours du 28 septembre, les banques avaient proposé un montant inférieur pour garer le montant notifié et le seuil fixé par la banque centrale était plus élevé que ce à quoi les acteurs du marché s’attendaient. La RBI a fixé un seuil de 3,99 %, avec une moyenne pondérée de 3,61 %. Cela a conduit à des spéculations sur la normalisation des politiques.

La plupart des banques ont évité de placer des paris dans l’enchère de prise en pension inversée avant la fin du trimestre et celles qui voulaient investir ont exigé des rendements plus élevés. “Cela semble être un phénomène transitoire, et nous attendrions la politique d’octobre pour une meilleure clarté sur le processus de normalisation de la liquidité”, a déclaré Manglunia.

Parallèlement, la hausse des rendements des titres publics de 9 points de base en trois jours a un effet en cascade sur les obligations d’entreprises à plus long terme. La hausse des rendements du Trésor américain et la hausse des prix du pétrole ont été les principales raisons de la hausse des rendements des obligations de référence. Mais le marché s’est rassuré après que le gouvernement a maintenu ses emprunts inchangés pour le second semestre à Rs 5,03 lakh crore.

« N’oubliez pas que le gouvernement est toujours assis sur un excédent de trésorerie inhabituellement élevé. Alors qu’il commence à dépenser, les taux du marché monétaire à court terme devraient s’assouplir », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds, revenu fixe chez Quantum Asset Management.

