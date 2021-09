Les rendements des obligations d’entreprises se relâchent à la demande des fonds communs de placement et des assureurs

Les rendements des obligations d’entreprises à échéance de trois ans se sont modérés de 5 à 7 points de base, mais ont légèrement rebondi après que certains investisseurs ont enregistré des bénéfices jeudi. Les rendements des obligations d’entreprises à 10 ans se sont modérés de 4 à 5 points de base. Les rendements sont restés pratiquement inchangés vendredi.

Par Manish M Suvarna

Les rendements des obligations d’entreprises se sont légèrement détendus en une semaine sur l’ensemble des échéances en raison d’un fort appétit des fonds communs de placement et des compagnies d’assurance. De plus, les banques ont également acheté ces papiers sur le marché secondaire en raison de l’excédent de liquidités dans le système bancaire.

Les rendements des obligations d’entreprises à échéance de trois ans se sont modérés de 5 à 7 points de base, mais ont légèrement rebondi après que certains investisseurs ont enregistré des bénéfices jeudi. Les rendements des obligations d’entreprises à 10 ans se sont modérés de 4 à 5 points de base. Les rendements sont restés pratiquement inchangés vendredi.

« Comme nous le voyons, la stabilité des marchés et des flux dans les fonds communs de placement et les assurances, c’est une reprise tirée par la demande des obligations d’entreprises. Jusqu’à présent, les gens étaient restés sur la touche, mais ils ont maintenant commencé à investir. Les rendements du G-Sec se sont également stabilisés et les deux dernières enchères se sont déroulées sans encombre et sans frais de souscription inférieurs, détectant une reprise tirée par la demande », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

Les participants au marché ont déclaré que les fonds communs de placement achetaient activement des papiers à échéance plus courte, tandis que les fonds de pension et les compagnies d’assurance achetaient des obligations à échéance plus longue.

Les rendements des obligations de la Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural à échéance avril 2024 s’échangeaient à 5,10 % en début de semaine, mais se sont modérés à 5,05 % à 5,03 %, ont indiqué les courtiers des sociétés de courtage. Les rendements des titres à plus long terme émis par l’Indian Railway Finance Corporation oscillaient entre 6,84 % et 6,87 %, mais se sont détendus à 6,80 %-6,81 % à la fin de cette semaine.

Les concessionnaires de sociétés actives sur le marché ont déclaré que le sentiment des investisseurs s’était également amélioré car l’inflation était nettement inférieure. L’inflation de l’IPC pour le mois d’août s’est établie à 5,30 %, en deçà des attentes du marché, en raison de la modération des prix des denrées alimentaires et de l’effet de base élevé.

« La dynamique de l’inflation s’est considérablement atténuée au cours des deux derniers mois. La dernière impression de l’IPC était de 30 à 40 points de base inférieure aux attentes de la rue. Le ralentissement de la dynamique de l’inflation devrait atténuer une certaine pression sur la RBI et le rythme de la normalisation pourrait être beaucoup plus lent que ce qui était prévu il y a 2-3 mois », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds, revenu fixe chez Quantum Asset Management.

De plus, les rendements s’étaient également inspirés de la baisse des rendements du Trésor américain en début de semaine après des données d’inflation meilleures que prévu. Les liquidités excédentaires du système bancaire ont également joué un rôle dans la baisse des rendements de ces titres, les banques étant également considérées comme actives du côté des acheteurs. Actuellement, la liquidité du système bancaire est estimée à un excédent d’environ 7,24 lakh crore.

Pendant ce temps, les concessionnaires des sociétés de courtage ont déclaré que les commentaires du vice-gouverneur de la RBI, Michael Patra, jeudi, n’avaient pas eu d’impact sur les rendements. C’est parce qu’une chose similaire a été dite par le gouverneur de la RBI dans la politique monétaire.

Patra a déclaré que l’absorption de liquidités par la banque centrale et les enchères de prises en pension à taux variable ne devraient pas être considérées comme une normalisation de la politique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.