Les rendements du Trésor deviennent négatifs alors que les prêts cryptographiques décollent: rapport Kaiko

Les rendements réels qui ont récemment atteint leur plus bas niveau depuis 2003 baissent alors que les prix à la consommation augmentent à leur rythme le plus lent en six mois, ce qui fait que les actifs fixes des portefeuilles classiques sous-performent.

Le marché de la cryptographie s’est remis du creux du 21 juillet d’un peu moins de 1,3 billion de dollars, après avoir atteint 2,47 billion de dollars alors qu’au début de la semaine dernière, le marché a de nouveau connu un petit hoquet.

Au cours de la semaine dernière, le marché a tenté de remonter mais a actuellement du mal à sortir fortement au-dessus.

Pourtant, Bitcoin se négocie actuellement autour de 46 800 $ et Ether à environ 3 400 $, tandis que la capitalisation boursière totale de la crypto dépasse maintenant 2 200 milliards de dollars.

Au milieu de cela, comme nous l’avons signalé, les prêts dans le secteur de la crypto-monnaie ont décollé, les taux d’intérêt des pièces stables DeFi continuant d’augmenter. La capitalisation boursière totale de Stablecoins est également passée à 123,68 milliards de dollars, contre moins de 6 milliards de dollars en mars 2020.

“Les rendements du Trésor deviennent négatifs à mesure que les prêts cryptographiques décollent”, a noté le fournisseur de données cryptographiques Kaiko dans son dernier rapport.

Les rendements du Trésor américain ont baissé mardi après que les données ont montré que les prix à la consommation ont augmenté à leur rythme le plus lent en six mois. L’indice des prix à la consommation, un rapport clé sur l’inflation, a montré une augmentation de 5,3% d’une année sur l’autre pour août, et l’IPC de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, a augmenté de 0,1% d’un mois à l’autre, tous deux légèrement inférieurs aux attentes.

En réaction à cela, le rendement du bon du Trésor de référence à 10 ans est tombé à 1,285%, et le rendement du bon du Trésor à 30 ans a glissé à 1,867%. Les rendements évoluent en sens inverse des prix.

La masse salariale non agricole, cependant, n’a augmenté que de 235 000 en août, bien en deçà des attentes de 720 000 nouveaux postes.

La Réserve fédérale surveille actuellement l’inflation, qu’elle souhaite voir atteindre son objectif de 2% et recherche de solides résultats en matière d’emploi pour commencer à réduire les achats mensuels d’obligations.

Kaiko a noté dans son rapport que l’accommodement monétaire d’urgence de la Fed est ce qui a exercé une pression à la baisse significative sur les rendements des obligations à long terme au cours de la dernière année.

« Alors que l’inflation mondiale augmentait et que les attentes de croissance se dégradaient, les rendements réels sont devenus négatifs, atteignant leur plus bas niveau depuis 2003 en août dernier. »

Alors que les actifs à revenu fixe ont offert des flux de revenu stables, une faible volatilité et une protection contre la baisse des valorisations des actions dans un portefeuille diversifié au cours des dernières années, maintenant que les rendements sont en baisse, l’allocation de revenu fixe dans le portefeuille classique 60/40 est susceptible de sous-performer.

Cette combinaison de l’environnement actuel de faible rendement et de la demande croissante de liquidités sur les marchés de la cryptographie rend l’industrie naissante des prêts de cryptographie populaire parmi les acteurs du marché, a-t-il déclaré.

Par rapport aux 0,7% par an payés par un compte d’épargne typique, même les options centralisées de la crypto offrent des rendements importants allant de 3% à 12%, ce qui peut devenir astronomique pour les gros preneurs de risques.

Dans DeFi, les protocoles de prêt populaires Compound Finance et Aave ont déjà lancé leurs services spécifiquement pour les institutions.

“Le prêt crypto permet aux utilisateurs de fournir des crypto-monnaies en échange d’un rendement annualisé, même en l’absence d’appréciation des prix.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.