Les rendements obligataires à 10 ans augmentent après la décentralisation partielle de la RBI aux enchères

Les rendements sur 5,63%-2026 ont terminé à 5,6864%, contre 5,6814% jeudi.

Les rendements des nouvelles obligations de référence à 10 ans 6,10 %-2031 ont augmenté après que la Reserve Bank of India (RBI) a partiellement délégué les obligations de référence aux primary dealers (PD) lors de l’adjudication hebdomadaire d’obligations vendredi. Les obligations de référence à 10 ans 6,10 %-2031 ont clôturé à 99,52 Rs ou 6,1648 % de rendement, trois points de base de plus que leur clôture précédente jeudi. Un point de base correspond à un centième de point de pourcentage.

“Les rendements de l’obligation à 10 ans ont augmenté parce que la RBI a partiellement transféré l’obligation de référence et qu’il y avait une faible demande sur le marché”, a déclaré Mahendra Kumar Jajoo, directeur des investissements – revenu fixe, Mirae Asset Investment Managers (Inde).

Lors de l’enchère obligataire hebdomadaire de vendredi, la banque centrale a transféré 11 144,145 crores de Rs aux négociants primaires et n’a accepté que 2 855,855 crores de Rs au prix de coupure de Rs 99,6300 ou un rendement de 6,1498 %. La RBI a accepté l’option de la chaussure verte de Rs 750 crore et Rs 2 250 crore sur les obligations 4,26 %-2023 et 6,76 %-2061, respectivement. La banque centrale a levé 3 750 crores de Rs, contre 3 000 crores de Rs notifiés via des obligations de 4,26 % à 2023 à un rendement de 100,02 Rs ou 4,2453 %, et 11 250 crores de Rs, contre 9 000 crores de Rs notifiés via des obligations de 6,76 % à 2061 à Rs 94,39 ou 7,1890% de rendement.

Cependant, la dévolution des PD lors de l’adjudication de vendredi n’a pas eu d’impact sur la plupart des autres obligations, mais certaines ont légèrement augmenté. Les rendements sur 5,63%-2026 ont terminé à 5,6864%, contre 5,6814% jeudi.

“Les autres obligations n’ont pas beaucoup réagi après la décentralisation, car les acteurs du marché s’attendent à ce qu’un OMO soit annoncé plus tard dans la journée (vendredi)”, a déclaré un courtier d’une grande banque publique. Jeudi, les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont légèrement baissé en raison des données hebdomadaires sur les inscriptions au chômage inférieures aux attentes. Les rendements du Trésor américain étaient à 1,26%, soit deux points de base de moins qu’il n’avait été clôturé lors de la séance de bourse précédente.

Les demandes de chômage initiales aux États-Unis étaient de 419 000 selon le département américain du Travail, en hausse par rapport aux 368 000 demandes révisées.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.