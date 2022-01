Les rendements obligataires atteignent un plus haut sur 2 ans alors que les bons du Trésor américain s’envolent

Le rendement obligataire de référence à 10 ans 6,10 %-2031 a terminé à 6,5896 % contre 6,5423 % vendredi. Depuis la semaine dernière, le rendement de l’obligation de référence est en hausse de plus de 13 pb.

Les rendements des obligations de référence ont augmenté de plus de 4 points de base lundi, à la suite d’une hausse des rendements des bons du Trésor américain et d’une hausse des prix du pétrole sur le marché international. De plus, les investisseurs ont réduit leur exposition car ils s’attendent à ce que la Reserve Bank of India annonce de nouveaux titres de référence qui seront mis aux enchères lors de l’enchère hebdomadaire d’obligations vendredi.

Le rendement obligataire de référence à 10 ans 6,10 %-2031 a terminé à 6,5896 % contre 6,5423 % vendredi. Depuis la semaine dernière, le rendement de l’obligation de référence est en hausse de plus de 13 pb. La vente massive est en grande partie due à la déconcentration de la RBI lors de l’adjudication hebdomadaire d’obligations. « Cela fait suite à la dévolution des enchères de vendredi sur les primary dealers », a déclaré Sandeep Yadav, vice-président senior, responsable des revenus fixes, DSP Investment Managers.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté vendredi de 3 points de base et ont terminé à 1,77% après que la masse salariale non agricole de décembre a augmenté de 1 99 000 et le taux de chômage est tombé à 3,9%. Depuis le début de cette année, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 13 points de base. En Inde, le marché obligataire n’a pas beaucoup de soutien de la RBI et, par conséquent, il réfléchit sur les rendements. De plus, la flambée des prix du pétrole brut a également pesé sur les rendements obligataires, car elle crée une pression inflationniste qui pourrait conduire à des taux randonnée par la RBI.

À la fin des heures du marché indien, les prix du pétrole brut Brent se négociaient à 82 $ le baril. Les participants au marché s’attendent à ce que la banque centrale annonce une nouvelle obligation de référence et l’indice de référence actuel devrait se négocier entre 6,50 et 6,60 % tout au long de la semaine. Jusqu’à la fermeture des heures de marché, la banque centrale n’a annoncé aucune nouvelle obligation de référence.

« Si la RBI n’annonce pas de nouvelle obligation de référence, nous pouvons nous attendre à ce que le rendement de référence actuel augmente de 4 à 5 points de base dans les prochains jours », a déclaré un courtier d’une banque d’État. Absence de demande et risque d’offre excédentaire a continué de peser sur le sentiment du marché. Upasna Bhardwaj, vice-président senior de la Kotak Mahindra Bank, a déclaré dans un rapport : « Nous nous attendons à ce que le papier à 10 ans reste entre 6,50 et 6,60 % à court terme. »

