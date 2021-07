Les rendements obligataires augmentent alors que les prix du brut augmentent

Le rendement de la nouvelle obligation de référence à 10 ans 6,10 %-2031 a terminé à 6,1879 %, soit près de 1 point de base de plus que sa clôture précédente. Les rendements de la plupart des obligations négociées 5,63 %-2026 et 6,64 %-2035 ont terminé respectivement à 5,7062 % et 6,8031 %.

Les rendements obligataires ont augmenté de 1 à 3 points de base mercredi en raison de la hausse des prix du pétrole. La vente d’obligations a eu lieu alors que les primary dealers ont dû alléger leurs positions avant l’adjudication hebdomadaire d’obligations de vendredi. Les commerçants ont déclaré que les commerçants avaient coupé leurs positions longues avant la publication des résultats de la réunion de la Réserve fédérale.

« La hausse des rendements obligataires n’est pas seulement un facteur, mais une combinaison de tous. Le marché se concentre sur les orientations de la RBI dans la politique et sur ce qui se passera lors de la prochaine vente aux enchères après une lourde décentralisation lors de la précédente vente aux enchères sur les PD », a déclaré Lakshmi Iyer, CIO-revenu fixe et produits principaux chez Kotak Mahindra Asset Management Company.

Les rendements de la plupart des obligations négociées, 5,63 %-2026 et 6,64 %-2035, ont augmenté en raison des problèmes d’approvisionnement. Les courtiers sont d’avis que les commerçants ont pris des positions avant l’adjudication hebdomadaire des obligations de vendredi. La Reserve Bank of India (RBI) a annoncé lundi une vente aux enchères hebdomadaire d’obligations d’une valeur de Rs 32 000 crore, dont Rs 11 000 crore seront de 5,63 % à 2026 et Rs 10 000 crore de 6,64 % à 2035 obligations. De même, la RBI vendra des obligations d’une valeur de Rs 4 000 crore et Rs 7 000 crore dans le segment du GoI FRB 2033 et 6,67%-2050, respectivement.

Les prix du pétrole brut Brent se négociaient à la hausse et ont dépassé les 75 $ le baril après les rapports sur le resserrement de l’offre de brut américain. Les prix du pétrole brut ont également augmenté en raison des retards dans les pourparlers nucléaires américano-iraniens. À l’heure de fermeture des marchés indiens, le pétrole brut Brent s’échangeait à un peu plus de 75 $ le baril, soit près de 1 $ de plus que le commerce du matin.

Les traders attendent également les résultats de la réunion de la Réserve fédérale, car il est prévu que la Fed réduise son programme d’achats d’actifs importants en raison de l’augmentation des infections de variante delta de Covid-19. La Fed achète 120 milliards de dollars d’obligations adossées au gouvernement chaque mois – 80 milliards de dollars de dette du Trésor et 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires.

Mais, certains concessionnaires de banques d’État ont déclaré que la réunion du Comité fédéral de l’open market n’est pas une préoccupation pour les marchés en ce moment, et que les facteurs nationaux jouent un rôle important. “À l’heure actuelle, les facteurs nationaux sont plus importants que les facteurs mondiaux, car le FOMC est largement connu du marché”, a déclaré Iyer.

