Les rendements obligataires augmentent alors que les traders enregistrent des bénéfices

Il a également acheté des obligations 6,18 %-2024 d’une valeur de 2 523 crores Rs et des obligations 8,60 %-2028 d’une valeur de 2 868 crores Rs.

Après avoir chuté pendant deux jours consécutifs, les rendements des obligations d’État ont fortement augmenté jeudi dans un contexte de réalisation de bénéfices par les traders. Les rendements ont augmenté de 3 à 5 points de base après avoir chuté de plus de 5 points de base au cours des deux dernières séances de bourse. L’obligation la plus négociée 5,63%-2026 a clôturé à 5,6814%, soit près de 5 points de base de plus que sa clôture précédente de mardi. L’obligation 6,64 %-2035 a clôturé à 6,7770%, contre 6,7477 % lors de la séance de bourse précédente.

“Les obligations ont montré une réponse typique de ce que le marché mondial a montré comme les rendements américains ont augmenté de près de 10 points de base et les prix du pétrole ont également augmenté, ce qui a conduit à la prise de bénéfices ou à la vente sur le marché jeudi”, a déclaré Mahendra Kumar Jajoo, directeur des investissements, revenu fixe, Mirae Asset Investment Managers (Inde).

Mercredi, les rendements du Trésor américain à 10 ans ont grimpé à 1,3 %, après être tombés à un plus bas de 5 mois. En effet, l’augmentation des infections à Covid-19 dues à la variante Delta a atténué les sentiments et assombri les perspectives de reprise économique.

Les prix du pétrole brut Brent sur le marché international ont légèrement augmenté malgré l’augmentation des stocks de pétrole en provenance des États-Unis et la faiblesse de la demande en raison de l’augmentation des infections. Les acteurs du marché ont déclaré que la hausse des prix du pétrole était une volatilité commerciale normale, car elle devrait augmenter un peu après avoir fortement chuté au cours des derniers jours.

À la fin de la séance de bourse jeudi, le brut Brent s’échangeait à 72,65 $ le baril, en hausse de 42 cents ou 0,58% pour un contrat arrivant à échéance en septembre 2021. Depuis le début de cette semaine, les prix du pétrole baissent après un accord de l’OPEP+ pour augmenter approvisionnement à partir du mois d’août.

Les concessionnaires des banques d’État s’attendent à ce que le rendement de l’indice de référence à 10 ans augmente légèrement vendredi en raison des problèmes d’approvisionnement liés aux enchères hebdomadaires d’obligations.

Vendredi, la vente aux enchères hebdomadaire d’obligations de la banque centrale augmentera Rs 14 000 crore grâce à la vente d’obligations à 10 ans. Un autre Rs 3 000 crore et Rs 9 000 crore seront augmentés en vendant respectivement 4,26 % à 2023 et 6,76 % à 2061.

“Le rendement des obligations à 10 ans va rester limité après l’adjudication hebdomadaire des obligations, car pour l’instant nous nous attendons à un statu quo dans la politique”, a déclaré Lakshmi Iyer, CIO-revenu fixe et produits principaux chez Kotak Mahindra Asset Management Co. .

L’enchère G-SAP 2.0 de jeudi a été entièrement souscrite, le montant offert par les commerçants ayant touché près de 50 000 crore de Rs. La banque centrale a acheté Rs 7 225 crore d’obligations 6,97 %-2026 au prix de coupure de Rs 104,52 ou 5,9312 % de rendement et Rs 7 384 crore d’obligations 6,79 %-2029 au prix de coupure de Rs 101,85 ou 6,5003% de rendement.

Les concessionnaires des banques publiques s’attendent à ce que l’annonce d’une autre vente aux enchères G-SAP 2.0 ait lieu la semaine prochaine.

