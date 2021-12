Les rendements obligataires augmentent après la hausse des taux de la Banque d’Angleterre

La banque centrale a accordé un rendement de coupure plus élevé lors de l’adjudication hebdomadaire d’obligations, en raison de la faiblesse de la demande des banques étrangères et des investisseurs étrangers

Les rendements obligataires ont augmenté de près de 4 points de base vendredi, après que la Réserve fédérale a accéléré le rythme de la réduction de son programme d’achat d’obligations et que la Banque d’Angleterre a relevé ses taux jeudi pour la première fois depuis le début de la pandémie. Le rendement obligataire de référence à 10 ans 6,10 %-2031 a terminé à 6,4102 %, soit près de 5 points de base de plus que la clôture précédente de 6,3749 % jeudi.

De plus, la banque centrale a accordé un rendement de coupure plus élevé lors de l’adjudication hebdomadaire des obligations, en raison de la faiblesse de la demande des banques étrangères et des investisseurs étrangers. «Selon les indices de la hausse des taux de la BoE, le marché était un peu faible et les volumes étaient plus bas que d’habitude.

Les rendements à 10 ans ont augmenté de 5 points de base et ont clôturé à 6,41 %, alors que le seuil de l’enchère était plus proche de 6,40 % aujourd’hui (vendredi) », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

Lors de l’adjudication hebdomadaire des obligations, la banque centrale a fixé un seuil plus élevé de 6,4034% sur l’obligation à 10 ans et a accepté 13 000 crore. Les autres obligations telles que GOI FRB 2034 et 6,95%-2061 ont également été entièrement souscrites.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que les rendements de référence s’ouvrent lundi, suivant les prix du pétrole et l’incertitude concernant la réduction de la Fed. Les courtiers des banques publiques s’attendent à ce que les rendements des titres de référence se négocient entre 6,40 % et 6,45 % la semaine prochaine.

