Les rendements obligataires chutent alors que les prix du pétrole brut baissent

Vendredi, les rendements du Trésor américain à 10 ans sont restés proches de 1,3% après de solides données sur les ventes au détail, mais les craintes concernant la hausse de l’inflation continuent d’affecter le sentiment.

Les rendements des obligations d’État ont chuté lundi alors que les prix du pétrole brut se sont détendus et que les rendements du Trésor américain ont chuté le 16 juillet, ont déclaré les courtiers. Les gilts les plus échangés à 5,63 %-2026 et 6,64 %-2035 ont terminé sur une base de près de 1 à 3, en baisse à 5,6551 % et 6,7804%, par rapport aux clôtures précédentes de vendredi. La nouvelle obligation de référence à 10 ans a terminé en légère baisse à 6,1268 % contre 6,1292 % lors de la séance de bourse précédente.

“La baisse des rendements peut être attribuée à l’assouplissement des prix du pétrole brut Brent après la décision de l’OPEP+ d’augmenter la production, mais la baisse des prix des matières premières et les coupures aux enchères jouent également un bon rôle dans la chute”, a déclaré Lakshmi Iyer, CIO Revenu et tête – produits chez Kotak Mahindra Asset Management Company.

Le 18 juillet, l’OPEP et ses pays alliés ont convenu d’augmenter les limites de production, après que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis aient résolu un différend qui affectait l’accord. La production de pétrole brut augmentera jusqu’à 400 000 barils par jour chaque mois à partir d’août jusqu’à ce que toute sa production interrompue ait été rétablie. L’annonce d’une augmentation de l’offre de pétrole sur le marché a entraîné une forte baisse des prix du pétrole brut à environ 71 $ le baril.

Un concessionnaire d’une grande banque d’État a déclaré que la chute des prix du pétrole avait réduit les inquiétudes en matière d’inflation, ce qui a stimulé l’appétit des commerçants sur le marché. “L’atténuation des inquiétudes liées à l’inflation n’est pas uniquement attribuée à la chute des prix du pétrole brut, mais les sentiments mondiaux et la chute globale des prix des matières premières jouent certainement un rôle vital”, a déclaré Iyer.

Vendredi, les rendements du Trésor américain à 10 ans sont restés proches de 1,3% après de solides données sur les ventes au détail, mais les craintes concernant la hausse de l’inflation continuent d’affecter le sentiment.

Pendant ce temps, la nouvelle obligation de référence à 10 ans 6,10%-2031 devrait montrer un certain mouvement après un nouvel approvisionnement par la Banque de réserve de l’Inde (RBI) lors de la prochaine adjudication hebdomadaire d’obligations le 23 juillet. La banque centrale après les heures de marché a annoncé lundi vente aux enchères de titres d’État d’une valeur de Rs 26 000 crore.

Sur le montant total, la RBI augmentera Rs 14 000 crore grâce à la vente d’obligations 6,10 %-2031. La banque centrale augmentera également Rs 3 000 crore et Rs 9 000 crore en vendant respectivement 4,26 %-2023 et 6,76 % 2061.

“Nous prévoyons que le nouveau 10 ans restera dans la fourchette de 6,05 à 15 % à court terme, car les conditions du marché mondial restent favorables (baisse des rendements du Trésor américain et du pétrole brut), les pics d’inflation domestique et les inquiétudes concernant l’offre à court terme s’atténuent”, Upasna Bhardwaj, économiste principal, Kotak Mahindra Bank, a déclaré.