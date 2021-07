Les rendements obligataires continuent de baisser en raison d’indices mondiaux positifs

in

La banque centrale lors de la vente aux enchères hebdomadaire d’obligations de vendredi a annoncé qu’elle vendrait Rs 14 000 crore d’obligations de 6,10 % à 2031.

Les rendements des obligations d’État ont chuté pour la deuxième journée consécutive alors que les sentiments se sont améliorés face à une nouvelle détente des prix du pétrole brut et des rendements du Trésor américain. “Toutes les choses positives à travers le monde, que ce soit la baisse des rendements du Trésor américain, la baisse des prix du pétrole se reflète dans les rendements des obligations depuis lundi. Parallèlement à cela, la compensation de la TPS accordée par le gouvernement central aux États a également contribué à la baisse des rendements obligataires », a déclaré Mahendra Kumar Jajoo, directeur des investissements, revenu fixe, Mirae Asset Investment Managers (Inde).

Mardi, les rendements des obligations ont terminé en baisse de près de 2-3 points de base. Les 5,63%-2026 et 6,64 %-2035, qui sont les plus échangés sur le marché à l’heure actuelle, ont terminé respectivement à 5,6350% et 6,7477 %. Les nouvelles obligations de référence à 10 ans ont clôturé à 6,1190%, soit près de 1 point de base de moins par rapport à sa clôture précédente de lundi.

Un négociant d’une banque d’État a déclaré que la faible activité de négociation des gilts de référence à 10 ans augmentera une fois que l’adjudication hebdomadaire d’obligations de vendredi aura lieu, car il est prévu qu’elle obtiendra une bonne réponse des investisseurs. “Après l’enchère hebdomadaire d’obligations de vendredi, vous pouvez voir que les nouveaux rendements de référence à 10 ans peuvent se rapprocher de 6,05%, car les éléments positifs améliorent les sentiments des traders sur le marché”, a déclaré Jajoo.

La banque centrale lors de la vente aux enchères hebdomadaire d’obligations de vendredi a annoncé qu’elle vendrait Rs 14 000 crore d’obligations de 6,10 % à 2031.

Il s’agira de la deuxième vente aux enchères dans ce segment après sa première mise aux enchères le 9 juillet, où la Reserve Bank of India a levé 14 000 crores de roupies après avoir fixé un rendement de 6,10 % sur une obligation à 10 ans.

Alors que les prix du pétrole brut Brent ont poursuivi leur baisse mardi et s’échangeaient désormais en dessous de 70 $ le baril en raison de l’augmentation de la production de pétrole après le règlement d’un différend interne à l’Opec + et des inquiétudes concernant l’augmentation de la variante Delta de Covid-19 impose des restrictions des pays. À la fin des heures de négociation mardi, le pétrole brut Brent s’échangeait à 68,98 $ le baril.

En plus de cela, les rendements obligataires ont également reçu un soutien en raison de la baisse des rendements du Trésor américain, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis près de cinq mois lundi. Le rendement de l’obligation de référence à 10 ans est tombé juste en dessous de 1,20 %. La chute des rendements des bons du Trésor américain a été observée en raison d’une vente massive des actions américaines, le Dow Jones Industrial Average ayant chuté de plus de 800 points.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.