Les rendements obligataires restent fermes malgré la baisse de l’inflation de juin

Pour ce faire, la banque centrale a acheté des obligations sous G-SAP. Les rendements se sont assouplis après que le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré dans une interview que la banque centrale garantirait le coût d’emprunt le plus bas possible.

Par Manish M. Suvarna

Les rendements obligataires sont restés stables mardi sur des données d’inflation de détail meilleures que prévu pour juin, qui ont légèrement fléchi à 6,26 % en juin contre 6,30 % en mai. La baisse marginale de l’inflation a atténué la crainte du marché d’une normalisation des taux par la Reserve Bank of India.

Les rendements des titres d’État à 10 ans et des obligations d’entreprises ont fini pour la plupart stables mardi. Le gilt à 10 ans 6,10 %-2031 a clôturé à 6,1026 % et les obligations d’entreprise ayant une échéance similaire s’échangeaient entre 6,90 % et 6,95 %. Cependant, certains papiers liquides ont terminé en baisse de 3 à 4 points de base.

« L’inflation n’a pas augmenté autant que le marché l’avait anticipé, mais elle est toujours restée à la hausse. Les sentiments des traders se sont améliorés, ce qui a freiné la chute des prix, après la publication des chiffres, car le marché s’attendait à un plus grand nombre et les chiffres du mois dernier étaient également élevés », a déclaré Mahendra Kumar Jajoo, directeur des investissements, revenu fixe, Mirae Asset Investment Managers (Inde).

Lundi, l’inflation des prix à la consommation (IPC) a légèrement baissé en raison de la modération de l’inflation rurale, même s’il est resté au-dessus de la fourchette cible de 2-6% de la banque centrale pour le deuxième mois consécutif en raison de la pression sur les prix dans des segments comme l’alimentation et le carburant.

Les dernières données de juin ont montré que l’inflation alimentaire a bondi à 5,1%, contre 5,01% en mai, tandis que l’inflation des carburants s’est élevée à 12,68%. « Les pressions inflationnistes actuelles sont toujours principalement liées à l’offre. Le gouvernement a déjà pris des mesures d’augmentation de l’offre, en particulier dans le cas des légumineuses et des huiles comestibles, celles-ci devraient atténuer les pressions sur les prix dans les mois à venir », a déclaré BofA Securities dans un rapport.

Les rendements des titres d’État devraient se négocier dans une fourchette étroite jusqu’à la prochaine politique. Les traders attendront la décision de la banque centrale sur les chiffres de l’inflation. Les acteurs du marché s’attendent à ce que la banque centrale continue de se concentrer sur la croissance et ne soit peut-être pas pressée de modifier le taux directeur ou sa position accommodante.

Dans la déclaration de politique monétaire du mois dernier, la banque centrale prévoyait une inflation de l’IPC à 5,1 % au cours de l’EX22, avec 5,2 % au premier trimestre, 5,4 % au deuxième trimestre, 4,7 % au troisième trimestre et 5,3 % au quatrième trimestre. Les courtiers du marché monétaire s’attendent à ce que la banque centrale annonce un programme d’acquisition G-Sec (G-SAP 2.0) au cours de cette semaine, qui entraînera une augmentation marginale des prix de 5,63 % à 2026 et de 6,64 % à 2035 % pour les cochettes telles qu’elles sont. devrait être inclus dans l’enchère.

“Nous supposons que la banque centrale inclura 5,63 %-2026 et 6,64 %-2035 % de cochettes dans l’enchère”, a déclaré un négociant d’une petite banque de financement. Le prochain achat sous G-SAP 2.0 sera effectué le 22 juillet pour Rs 20 000 crore. La RBI avait procédé à un achat sur le marché libre de titres publics de Rs 1 lakh crore dans le cadre du GSAP 1.0 au cours du premier trimestre de l’exercice 2021-2022.

La semaine dernière, RBI avait annoncé le cut-off de la nouvelle obligation à 10 ans à 6,10%, ce qui était supérieur à celui des rendements de référence actuels. Il a vendu 14 000 crores de roupies de nouvelles obligations à 10 ans dans le cadre de 26 000 crores de Rs lors de l’enchère du 9 juillet. Cependant, il s’agissait de la première enchère où il n’y avait pas eu de transfert d’offres aux revendeurs primaires.

La banque centrale est aux prises avec le marché des titres d’État pour maintenir les rendements en dessous de 6 %, afin d’aider le gouvernement à maintenir les coûts d’emprunt bas. Le gouvernement avait annoncé un plan d’emprunt gouvernemental de Rs 12,05 billions, dont près de Rs 3,5 billions ont été levés. L’emprunt a été plus élevé pour stimuler la croissance pendant la pandémie.

