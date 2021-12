« Les rendements peuvent ne pas évoluer de manière significative après l’augmentation du montant des enchères VRRR »

Notre scénario de base est qu’il n’y aura pas d’impact significatif sur les taux des instruments de dette, bien que les taux à court terme puissent légèrement augmenter.

Par Manish M. Suvarna

Les rendements des titres de créance ne seront pas touchés, mais les taux à court terme pourraient légèrement augmenter. L’absorption des liquidités se fait déjà via une enchère de pension à taux variable (VRRR) au lieu d’une enchère à taux fixe au jour le jour, donc la déclaration est contraire à ce qui se passe déjà, a déclaré Sandeep Yadav, responsable des titres à revenu fixe de DSP Mutual Fund, dans une interview avec Manish M. Suvarna. Extraits :

Comment voyez-vous l’impact sur les taux des instruments de dette après que la RBI a augmenté le montant des enchères VRRR à 14 jours en décembre et a annoncé qu’à partir de janvier, l’absorption des liquidités se fera principalement par le biais des enchères ?

L’impact est un peu incertain en grande partie parce qu’il existe une incertitude dans la compréhension de l’intention de RBI. Déjà, la majorité de l’absorption de liquidité se fait par voie d’enchères plutôt que par enchères à taux fixe au jour le jour. La déclaration de la RBI en soi ne semble pas contraire à ce qui se passe déjà. Notre scénario de base est qu’il n’y aura pas d’impact significatif sur les taux des instruments de dette, bien que les taux à court terme puissent légèrement augmenter.

Nous pensons que l’augmentation du montant du VRRR coïncide en partie avec les dépenses publiques attendues qui augmenteront la liquidité bancaire. Si tel est le cas, les liquidités supplémentaires qui arriveront au système devraient être absorbées via les enchères VRRR, mais nous ne voyons pas de mouvement perturbateur sur les rendements des instruments de dette.

Pensez-vous que le montant VRRR plus élevé annoncé par RBI dans la politique sera entièrement souscrit et sinon RBI fera d’autres plans pour déplacer l’intérêt des banques vers la voie des enchères à partir de janvier ?

Si la liquidité bancaire n’augmente pas beaucoup plus, il y a de fortes chances que le VRRR ne soit pas entièrement souscrit, car la liquidité au jour le jour est quelque chose que les banques auront l’intention de conserver en fonction de leurs besoins et seul le résidu ira aux enchères du VRRR. Dans ce cas, si la liquidité reste là où elle est, il est peu probable que le VRRR soit entièrement souscrit.

Mais, si la liquidité augmente d’ici la fin de ce mois (décembre) ou peut-être en janvier en raison des dépenses publiques, alors oui, nous assisterons à une absorption significative du VRRR.

Même s’il n’est pas entièrement souscrit, je ne suis pas sûr que la RBI veuille que les banques passent du jour au lendemain de manière significative à la voie des enchères. Le montant plus élevé du VRRR aiderait à absorber les entrées de liquidités par le biais des dépenses publiques, chaque fois qu’elles se produisent. Si l’intention de la RBI est de déplacer le montant du jour au lendemain de manière significative vers la voie des enchères, elle pourrait alors proposer un VRRR plus court, car cela donne aux banques plus de visibilité sur leur liquidité.

Le gouverneur de la RBI dans sa déclaration politique a déclaré qu’au T4FY22 l’inflation atteindrait un pic, mais d’un autre côté, il a déclaré que la réduction des impôts entraînerait une réduction durable de l’inflation, que pensez-vous de ces points ?

Il peut sembler que les deux déclarations soient paradoxales, mais elles ne le sont pas parce que lorsque RBI mentionne que l’inflation au T4FY22 atteindra un pic, ils se réfèrent à l’inflation d’une année sur l’autre, mais quand ils mentionnent que la réduction des impôts entraînera une réduction de l’inflation, il se réfère à l’inflation trimestrielle.

Ce genre de scénario se produit assez souvent car d’une part, vous comparez une variation annuelle d’indice et d’autre part, la variation trimestrielle d’indice. L’abaissement de la projection Q4FY22 (de 5,8% à 5,7%) implique en soi que la réduction d’impôts est prise en compte dans l’inflation annuelle.

Pouvons-nous nous attendre à une hausse des rendements sur G-Sec si, selon la RBI, l’inflation devrait culminer au T4FY22 ?

Les marchés sont assez efficaces, donc RBI s’attend à une inflation à 5,7% et s’il se situe dans cette fourchette, les rendements l’ont déjà évalué, mais s’il dépasse nettement les 5,7%, les rendements pourraient augmenter.

Que pensez-vous de la roupie alors qu’elle a subi des pertes ces derniers jours à cause de la peur d’Omicron ?

La peur d’Omicron a conduit à une réduction du risque sur les marchés mondiaux. Le ralentissement de la Fed sera plus rapide que ce à quoi les marchés s’attendaient il y a quelques mois. Nous avons vu des chiffres importants de déficit commercial au cours des derniers mois consécutifs. Ainsi, de multiples facteurs affectent le dollar/roupie en ce moment. L’indice du dollar se renforce également. Pour toutes ces raisons, la roupie a subi des pertes.

Les pertes en roupies ne sont probablement pas une préoccupation en ce moment car il ne s’agit pas encore d’un pic de panique. Cela semble dans le seuil de RBI. En outre, la RBI dispose de meilleures réserves de devises étrangères que celles qu’elle avait auparavant lorsque la roupie s’était dépréciée de manière alarmante.

