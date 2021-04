Les rendements réels des FD restent dans le rouge: les épargnants qui dépendent des dépôts bancaires continuent de perdre

Les rendements négatifs des dépôts se sont accompagnés d’une baisse de l’épargne des ménages. Image représentative

Le gouvernement a peut-être annulé sa décision d’abaisser les taux des petits plans d’épargne, mais les épargnants qui dépendent des dépôts bancaires continuent de perdre. Février a été le 10e mois consécutif de rendements réels négatifs des dépôts fixes (FD). Alors que certains prêteurs comme la State Bank of India (SBI) et la Housing Development Finance Corp (HDFC) ont relevé les taux de dépôt ces derniers mois, l’examen de la politique monétaire de la semaine prochaine pourrait déterminer l’évolution future des taux.

Le rendement d’un dépôt à terme de détail d’un an avec SBI corrigé des impôts et de l’inflation s’est établi à -1,53% en août. Un dépôt d’un an auprès du plus grand prêteur du pays rapportait des intérêts au taux de 5%, ce qui correspond à un rendement effectif de 3,5%, en supposant un taux d’imposition de 30%. Un taux d’inflation global à la consommation de 5,03% a entraîné un rendement négatif pour le déposant. Les déposants perdent relativement moins maintenant, car l’inflation s’est atténuée par rapport aux sommets observés dans la seconde moitié de 2020 et les baisses des taux repo ne se sont pas produites.

Après la politique monétaire de février, le gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde (RBI), Shaktikanta Das, avait posé la question de savoir si l’accent mis par la banque centrale sur «l’évolution ordonnée de la courbe des taux» nuisait aux épargnants. Il a désigné les petits plans d’épargne comme un moyen d’investissement. «Lorsque les banques réduisent leurs taux de crédit, naturellement, une partie va aussi aux épargnants. Nous devons également reconnaître que les petits plans d’épargne, que le gouvernement gère ou les systèmes de dépôts RBI que nous gérons, sont d’autres avenues et les petits investisseurs, les petits épargnants peuvent utiliser ces facilités », a-t-il dit.

En janvier, SBI a relevé son taux FD à un an de 10 points de base à 5% et HDFC a récemment relevé les taux de dépôt jusqu’à 25 points de base. Jusqu’à présent, peu d’autres ont fait grimper les taux. De plus, l’ombre de l’inflation est importante, certains membres du comité de politique monétaire (MPC) ayant exprimé leurs inquiétudes à ce sujet. Dans une note de mercredi, Moody’s Investors Service a déclaré que l’inflation avait été bénigne dans une grande partie de l’Asie, mais que cela pourrait être amené à changer. «L’Inde et les Philippines sont des exceptions. Dans ces économies, l’inflation est au-dessus des niveaux de confort, ajoutant à la liste des défis pour les décideurs », a déclaré Moody’s.

Les rendements négatifs des dépôts se sont accompagnés d’une baisse de l’épargne des ménages. Le taux d’épargne financière des ménages a glissé à 10,4% du produit intérieur brut (PIB) au T2FY21 contre 21% au T1 de manière contre-saisonnière, a déclaré RBI dans un article de son bulletin de mars, alors que la consommation augmentait après le retrait des verrouillages et autres restrictions.

