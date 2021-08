Les rendements se refroidissent alors que la position accommodante de la Fed renforce le sentiment

in

Après un discours conciliant à Jackson Hole par le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, le rendement de l’obligation de référence à 10 ans a chuté de près de 3 points de base lundi en raison de l’amélioration des sentiments. Les commerçants avaient un appétit pour les titres, car le gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde dans sa récente interview a également signalé une orientation pro-croissance qui a rassuré le marché. De plus, la réponse ferme à l’adjudication hebdomadaire d’obligations et l’absence de déconcentration au cours des dernières adjudications ont soutenu le marché lundi.

Le rendement obligataire de référence à 10 ans 6,10%-2031 a terminé à 6,2249%, contre 6,2539 % à la clôture de vendredi. “Le marché était haussier aujourd’hui car il n’y a eu aucune surprise négative de la part du président de la Fed et le commentaire du gouverneur de la RBI dans une récente interview à la télévision a déclaré qu’il n’y aurait pas de choc soudain ni de surprise soudaine pour le marché”, a déclaré un concessionnaire d’une société d’État. dit la banque.

Les acteurs du marché ont déclaré que le sentiment s’était amélioré après que Powell a déclaré que la réduction du programme d’achats d’actifs ne serait pas destinée à transmettre un signal direct concernant le moment du décollage des taux d’intérêt. La Fed devrait commencer à réduire les achats d’obligations avant la fin de l’année si les progrès économiques se poursuivent. Cependant, un délai précis pour réduire le programme d’achat d’obligations de 120 milliards de dollars par mois n’a pas été donné. Powell a exprimé sa prudence au sujet de l’emploi et a déclaré que l’inflation oscillait autour de l’objectif de 2% de la Fed.

Pendant ce temps, le marché obligataire a également été rassuré par les commentaires du gouverneur de la RBI dans une récente interview avec CNBC. « Tout au long de la pandémie, la RBI a surpris le marché dans un sens positif, en annonçant de temps en temps des mesures et en répondant de manière très proactive aux défis en évolution. Ainsi, tout au long de la pandémie, il y a eu de très bonnes surprises pour le marché. Nous sommes pleinement conscients et n’essaierons pas d’apporter des changements qui surprendraient le marché… Nous ne voulons pas donner de choc ou de surprise soudaine aux marchés », a déclaré Shaktikanta Das.

De plus, la demande des investisseurs s’est améliorée, comme cela a été évident lors des dernières enchères. Aussi, la déconcentration des adjudications s’est réduite, la dernière déconcentration a eu lieu le 30 juillet, tandis que le 6 août, la banque centrale a rejeté toutes les offres sur les obligations à 10 ans lors d’une adjudication hebdomadaire d’obligations.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que l’obligation de référence à rendement se négocie dans une fourchette étroite avant l’annonce des données du PIB du premier trimestre. «Nous continuons de nous attendre à ce que le papier à 10 ans reste dans les 6,20-6,30% alors que les marchés attendent les données du PIB 1QFY22. Nous nous attendons à ce que le PIB 1QFY22 atteigne 21,7% en glissement annuel, largement aidé par un fort effet de base favorable », a déclaré Upasna Bhardwaj, vice-président senior de la Kotak Mahindra Bank, dans un rapport.

