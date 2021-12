Les rendus artistiques offrent le meilleur aperçu du prochain casque AR/VR d’Apple

Mardi 21 décembre 2021 7h05 PST par Sami Fathi

Alors que 2022 s’annonce enfin comme l’année où Apple annonce son casque AR/VR tant attendu et répandu, un nouvel ensemble de rendus artistiques nous a offert notre meilleur aperçu à ce jour de ce à quoi ressemblera le premier casque d’Apple, sur la base de rapports crédibles citant sources internes à l’entreprise.



Les rendus, créés par le concepteur Ian Zelbo, sont basés sur les détails fournis dans un rapport de The Information sur ce à quoi ressemblera le casque AR/VR d’Apple. Ce rapport cite plusieurs images internes d’un « prototype de dernière génération » du casque d’Apple. Selon ces informations, illustrées ci-dessous, le casque comportera un serre-tête qui rappelle un bracelet Apple Watch, avec un maillage intérieur doux qui repose contre le visage du porteur.



Toutes les têtes n’ont pas la même taille et le serre-tête sera probablement réglable. Il restera entièrement noir sur le devant du casque, offrant un look épuré et plus élégant. Il y aura également un bouton latéral sur les côtés gauche et supérieur du casque, mais son objectif reste inconnu.

Le premier casque d’Apple, que Zelbo appelle « Apple View », bien qu’il reste officiellement sans nom, devrait être un produit de niche et coûteux destiné à servir uniquement d’entrée pour Apple dans l’industrie AR et VR. Apple travaille sur deux projets AR et VR, le casque devant faire ses débuts l’année prochaine et une paire de lunettes de réalité augmentée plus élégantes en 2023 ou plus tard. Vous pouvez consulter des photos en résolution 8K de Zelbo sur son site Web.

