Les rendus de fuite d’Apple Watch 7 montrent la refonte la plus importante depuis des années

Crédit: David Imel / Autorité Android

Des rendus présumés de l’Apple Watch Series 7. Les images montrent un design plus plat en ligne avec les derniers iPhones d’Apple.La montre pourrait également obtenir de nouveaux coloris.

L’Apple Watch a à peu près la même apparence depuis 2018. Cependant, nous pourrions voir un nouveau regard sur la prochaine version de la smartwatch. YouTuber Jon Prosser et l’artiste conceptuel Ian Zelbo ont créé des rendus présumés de l’Apple Watch Series 7 à partir d’images et de fichiers CAO qu’ils ont achetés.

Les images montrent que l’Apple Watch 7 pourrait obtenir une refonte importante sous la forme de bords plus plats par opposition au corps incurvé de l’Apple Watch 6 et des modèles de cet appareil photo avant elle. Le nouveau design est en ligne avec la gamme iPhone 12 d’Apple et l’iPad Air qui présentent également des bords plats.

L’affichage sur la nouvelle Apple Watch devrait probablement être le même que celui des dernières générations, affirme Prosser. Cependant, la société a apparemment testé des modèles avec des lunettes plus petites et plus d’espace d’écran.

Prosser affirme également que l’Apple Watch 7 pourrait faire ses débuts avec de nouveaux coloris, notamment un vert pastel et une option bleu clair.

L’année dernière, le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo a également annoncé que l’Apple Watch Series 7 pourrait présenter une refonte. Il a déclaré à l’époque qu’il s’attendait à ce qu’un «changement de conception important du facteur de forme intervienne au plus tôt avec les nouveaux modèles d’Apple Watch en 2H21».

Prosser termine sa vidéo en disant qu’il ne sait pas s’il s’agit bien de la prochaine Apple Watch, mais étant donné que Kuo a également prédit la refonte de la conception, cela pourrait très bien l’être. Nous vous tiendrons au courant si nous entendons quelque chose de plus sur le portable.