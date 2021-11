Les rendus de Google Pixel 6a révèlent un design de type Pixel 6, pas de prise casque

Cela fait à peine un mois que Google a annoncé les Pixel 6 et 6 Pro et les a mis en vente. Certains clients qui ont précommandé les appareils le jour du lancement ne les ont même pas encore reçus. Pendant ce temps, les fuites entourant le Pixel 6a ont déjà commencé à se propager sur Internet. La variante économique du Pixel 6 est à au moins six mois de son dévoilement officiel, mais grâce à 91Mobiles et @Onleaks, nous avons un premier aperçu de ses rendus.

Le Pixel 6a sera un frère moins cher et plus petit du Pixel 6 avec un langage de conception similaire : un dos en verre avec un design bicolore et une visière de caméra. Les rendus confirment que l’appareil comportera une configuration à double caméra avec un seul flash LED. À l’avant, le téléphone comportera un écran OLED plat de 6,2 pouces avec une caméra perforée au centre. Il abritera également un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran – un qui, espérons-le, est meilleur que le capteur buggy et lent trouvé sur les Pixel 6 et 6 Pro.

En ce qui concerne l’emplacement des ports et des boutons, les bascules d’alimentation et de volume seront situées à droite, la gauche n’abritant que le plateau de la carte SIM. Le port USB-C sera situé en bas avec deux grilles de haut-parleur – une pour le haut-parleur et une autre pour le microphone. Les rendus montrent le Pixel 6a sans prise casque 3,5 mm, ce qui sera une première pour un téléphone Pixel et marquera la disparition complète du port de la gamme de smartphones de Google.

Le Pixel 6a mesurerait 152,2 x 71,8 x 8,7 mm, la bosse de la caméra arrière dépassant de 1,7 mm supplémentaire. À titre de comparaison, le Pixel 6 mesure 158,60 x 74,80 x 8,9 mm et dispose d’un écran OLED de 6,4 pouces, ce qui signifie que le prochain téléphone Pixel à petit budget devrait être nettement plus compact. La fuite d’aujourd’hui ne fait aucune lumière sur les spécifications ou le prix du Pixel 6a, bien que compte tenu de l’ampleur des fuites des téléphones de Google avant leur lancement, ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne se produise.

Si les spécifications sont correctes et que le prix est correct, le Pixel 6a pourrait très bien être l’alternative compacte au Pixel 6 que de nombreuses personnes ont demandée.

