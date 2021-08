Les rendus de l’Apple Watch Series 7 2021 montrent le design plat attendu

Les nouveaux rendus de la conception signalée de l’Apple Watch 2021 nous donnent probablement une bien meilleure idée de ce à quoi s’attendre de la conception de la série 7 que les appareils clones à 60 $ vus la semaine dernière.

Bien que ceux-ci aient l’air laids, en particulier la manière maladroite dont l’écran s’accouple avec le boîtier, ces rendus sont beaucoup plus attrayants et correspondent probablement beaucoup plus à la réalité…

Alors que certains ont exprimé leur consternation face à l’apparence des clones, nous avons noté à l’époque qu’ils n’étaient pas susceptibles de donner une grande idée de l’apparence de la vraie chose.

L’une des choses importantes à garder à l’esprit lorsque l’on regarde ces clones Apple Watch Series 7 est le manque d’attention aux détails. Ceux-ci sont produits sur la base de schémas de la légitime Apple Watch Series 7, mais comme le dit Majin Bu sur Twitter, ils sont vendus en Chine pour environ 60 $. Ils existent principalement pour les fabricants de boîtiers et pour nous donner un aperçu de la conception à bords plats dans le monde réel. Par exemple, l’une des choses les plus notables à propos de ces clones Apple Watch Series 7 est l’endroit où l’écran rencontre le boîtier. Sur l’Apple Watch actuelle, cela se fait de manière très élégante, de sorte que le design est presque sans bordure. Dans ces images, il y a une distinction plus claire entre l’écran et les bords, mais c’est probablement quelque chose qu’Apple perfectionnera sur le design final.

Phone Arena a créé ces rendus plus crédibles.

L’aplatissement des côtés de l’Apple Watch lui donnera un aspect plus cohérent avec les autres appareils de la gamme Apple et pourrait aider les lunettes de la montre à paraître plus minces. Cet effet pourrait être encore aggravé par l’écran légèrement plus grand qui, selon les rumeurs, viendrait avec l’Apple Watch Series 7. L’Apple Watch Series 7 pourrait se décliner en deux nouvelles tailles de boîtier : 41 mm et 45 mm. Celles-ci remplaceront les options actuelles de 40 mm et 44 mm auxquelles nous nous sommes habitués depuis l’Apple Watch Series 4. Cette différence de taille de 1 mm peut ne pas sembler un gros problème (et c’est vrai, ce n’est pas le cas), mais cela donne de la crédibilité à une autre rumeur selon laquelle nous avons entendu parler de l’Apple Watch Series 7 – l’inclusion d’un écran plus grand.

En plus du design plat pour correspondre à l’iPhone et à l’iPad actuels, nous nous attendons également à un écran légèrement plus grand. L’augmentation des tailles d’affichage à 41 mm et 45 mm a été suggérée pour la première fois par un utilisateur de Weibo, et a depuis été soutenue par Duan Rui et Bloomberg. Ce dernier rapport indiquait également qu’Apple publierait de nouveaux cadrans Watch pour profiter de la plus grande taille.

Les montres de cette année seront disponibles dans des tailles de 41 et 45 millimètres, au lieu de 40 et 44 millimètres. On me dit qu’Apple regroupera plusieurs nouveaux cadrans de montre pour profiter du plus grand écran, y compris un visage Infograph Modular mis à jour.

Je m’attends à en acheter un moi-même, peut-être un modèle haut de gamme pour la première fois.

