Les rendus de Realme GT 2 Pro révèlent un design familier d’il y a six ans

Peu de temps après que le fondateur et PDG de Realme, Sky Li, ait confirmé que le prochain appareil de la société s’appellerait Realme GT 2 Pro, les rendus du prochain téléphone ont fait surface en ligne, grâce au prolifique leaker OnLeaks (via 91mobiles).

Les rendus révèlent un design familier d’il y a quelques années. Lorsque vous commencez à examiner l’arrière du téléphone en fonction des rendus divulgués, il devient clair que l’appareil à venir emprunte peut-être un élément de conception au Nexus 6P, sorti en 2015.

L’arrière du téléphone a une bosse de caméra à bande horizontale, qui est en quelque sorte similaire à la conception arrière de la série Google Pixel 6. L’îlot de la caméra, cependant, semble dépasser un peu plus que celui des téléphones phares de Google.

Pendant ce temps, le corps du téléphone a des bords plats, ce qui nous amène à le comparer à l’iPhone 13. Bien sûr, Realme n’est pas la seule entreprise à emprunter le langage de conception d’Apple ; La prochaine série Reno 7 d’OPPO aurait une forme similaire.

91mobiles prétend avoir obtenu des informations sur les spécifications et le prix du téléphone. Le Realme GT 2 Pro, selon le site Web, aura un énorme écran WQHD+ OLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La caméra du combiné peut inclure une configuration de caméra arrière triple composée d’un capteur principal de 50 MP, d’un tireur ultra-large de 50 MP et d’un téléobjectif de 8 MP. Ses selfies pourraient être gérés par une caméra frontale 32MP.

Realme a également confirmé qu’il sera alimenté par la prochaine puce phare Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Il aura également très probablement jusqu’à 256 Go de stockage interne et 12 Go de RAM. La nouvelle technologie de charge rapide 125 W de Realme pourrait également faire ses débuts avec l’appareil. Les rendus montrent également des coloris blanc et vert.

Li a récemment décrit le prochain combiné comme le « téléphone phare le plus haut de gamme » de Realme, qui s’attaquera vraisemblablement aux meilleurs téléphones Android l’année prochaine. Nous verrons par nous-mêmes si cela s’avère correct lorsque le téléphone arrivera dans le courant de 2022 avec un prix présumé de 799 $.

